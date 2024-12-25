Интереснее, чем в гаджетах – музей истории ВОВ приглашает на мастер-класс «История радио и азбуки Морзе»

Увлекательно и познавательно провести время предлагают не только самым маленьким белорусам. У школьников начались зимние каникулы, а это значит, что их ждет две недели отдыха. Наполнить это время положительными эмоциями и активностями очень просто: в праздничном чек-листе для юных белорусов – мастер-классы, конкурсы и выставки. Так, музей истории Великой Отечественной войны подготовил для мальчишек и девчонок познавательные интерактивные программы, которые позволят узнать больше о значимых событиях прошлого, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня школьники погрузились в увлекательный мир истории радио, став участниками уникального мастер-класса. Ребята научились расшифровывать послания с помощью азбуки Морзе. Попасть на такое занятие еще можно будет 26 и 30 декабря. На каждую дату запланировано по два мастер-класса. Участники мероприятия признаются: это куда интереснее, чем сидеть в гаджетах.

Арина Войнарь, учащаяся Пинской гимназии № 3 Имени В.З. Коржа:

Буквы повторялись, в принципе. Поэтому можно было по слову запомнить. И поэтому было более легко. Мне кажется, это намного лучше, чем в телефонах сидеть. Да и плюс больше. Ну, новый опыт. Это азбука Морзе!

Леонид Дедион, преподаватель дополнительного образования Центра дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» Минска»:

Азбука Морзе уже придумана больше 100 лет назад, а вот этот прибор называется просто телеграфный ключик. То есть если мы нажимаем так – это точка, так – тире. Азбука Морзе это набор символов, состоящих из точек и тире. Самое интересное, что азбука Морзе используется до сих пор и в Вооруженных Силах.

Кроме того, сотрудники музея подготовили уникальную выставку елочных ретроигрушек, которая перенесет посетителей в атмосферу ушедших эпох. Работать экспозиция будет до 12 января включительно. А уже 26 декабря ребята смогут проявить смекалку и креативность на квесте «Сундук секретов: новогодний детектив». Интерес детей к истории своей страны впечатляет: в первый день каникул количество желающих посетить экскурсию в музее истории Великой Отечественной войны рекордное.

Я восхищаюсь тем, что тут очень большой музей. Очень масштабный.

Мне понравилась машина ГАЗ-АА, потому что там можно было перевезти аж 25 человек.