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Интерактивные зоны и киномарафон. В Минске 9 Мая пройдут более 150 праздничных мероприятий

09 мая 2022 05:28
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Новости Беларуси. В городе-герое Минске в честь Дня Победы пройдут более 150 праздничных мероприятий. В 11:00 все начнется с шествия поколений. Планируется, что в нем примет участие около 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Интерактивные зоны и киномарафон. В Минске 9 Мая пройдут более 150 праздничных мероприятий-1

К монументу Победы они возложат венки и цветы. Колонну акции «Беларусь помнит» возглавят молодые патриоты: студенты, курсанты, школьники патриотических классов. У Вечного огня их уже будут ждать ветераны. Это весьма символично. Таким образом эстафета Победы передается разным поколениям. Затем центром праздника станет локация у Дворца спорта.  

Интерактивные зоны и киномарафон. В Минске 9 Мая пройдут более 150 праздничных мероприятий-4

Помимо основного концерта «Мы помним. Мы гордимся» вдоль проспекта Победителей будут работать тематические интерактивные зоны и пройдет культурно-патриотический киномарафон «Смотри и гордись». К 21:30 праздник вновь вернется к монументу «Победа». Здесь прозвучат самые важные слова и песни о нашей Победе. Гала-концерт завершится праздничным фейерверком. Мирное небо расцветет яркими залпами сразу в шести точках города-героя Минска.  

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# День Победы # общество # Фотофакт

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