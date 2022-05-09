Интерактивные зоны и киномарафон. В Минске 9 Мая пройдут более 150 праздничных мероприятий

Новости Беларуси. В городе-герое Минске в честь Дня Победы пройдут более 150 праздничных мероприятий. В 11:00 все начнется с шествия поколений. Планируется, что в нем примет участие около 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К монументу Победы они возложат венки и цветы. Колонну акции «Беларусь помнит» возглавят молодые патриоты: студенты, курсанты, школьники патриотических классов. У Вечного огня их уже будут ждать ветераны. Это весьма символично. Таким образом эстафета Победы передается разным поколениям. Затем центром праздника станет локация у Дворца спорта.