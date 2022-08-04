Интерактивная выставка о японской культуре открылась в Червенском районном краеведческом музее

Новости Беларуси. Интерактивная программа для детей и взрослых. В Червенском районном краеведческом музее благодаря уникальной выставке можно совершить путешествие вокруг планеты с остановкой в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспонаты посвящены как традиционной культуре Страны восходящего солнца, так и новым веяниям восточной культуры. Есть и редкие: куклы XIX века, восковые фигуры в традиционных костюмах, манящие коты и образцы оружия, которое дарили на свадьбу. Посетители выставки могут примерить кимоно и познакомиться с японским кинематографом.

Елена Малец, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Самыми интересными для посетителей являются восковые фигуры, которые здесь стоят. Они у нас очень колоритные, большие, представляют собой основных персонажей Японии – это актер театра Кабуки, самурай и сегун. У нас есть фотоальбом коммуниста 30-х годов. У нас есть куклы, сохранившиеся после бомбардировки Токио в 45-м году.

Не оставит равнодушным и посещение темного зала. В нем можно рисовать светом на специальных холстах и увидеть погруженные в неон традиционные японские предметы.