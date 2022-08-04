Это уже болезнь. По каким первым признакам можно распознать женский алкоголизм?

Проблема алкогольной зависимости на протяжении многих лет остается вопросом, который затрагивает все сферы жизни человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, именно женский алкоголизм сегодня приобретает большие масштабы.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»: Женский алкоголизм – это болезнь, которая обозначена рядом симптомов. Первый симптом – это повышение толерантности к алкоголю, второй симптом – ухудшение количественного контроля, вплоть до исчезновения количественного контроля. Это нарушение ситуативного контроля. Третий симптом – появление потребности в употреблении алкоголя независимо от отсутствия или наличия повода. Женский алкоголизм отличается от мужского скоростью формирования самого алкоголизма, проявления от начала злоупотребления спиртным.

Если у мужчины от начала употребления алкоголя до появления симптомов зависимости может пройти 10 лет, то у женщин эта цифра значительно меньше – в среднем всего два года. Также у представительниц прекрасного пола в значительной степени быстрее происходят изменения во внешности – меняются лицо, тип фигуры. Темные круги под глазами превращаются в «мешки», кожа становится дряблой и появляется сильная отечность.

Оксана Пальчик:

Женский алкоголизм обществом больше осуждается, женщины-алкоголики отвергаемы. Поэтому очень часто женщины, которые зависают на алкоголе, склонны делать это тайно. Они тщательно скрываются. Эта проблема выходит на легализованный уровень уже тогда, когда она развилась практически до второй стадии алкоголизма.

Как же вернуть к нормальной жизни мать, сестру или близкую подругу? Тактика лечения зависит от множества факторов – стадии, состояния здоровья и, конечно, мотивации пациентки. В арсенале наркологов сегодня огромное количество способов. Немаловажным фактором в процессе лечения считается и работа с психотерапевтом, который поможет пациентке пережить срывы, период отказа и расставить жизненные приоритеты.