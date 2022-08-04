Это уже болезнь. По каким первым признакам можно распознать женский алкоголизм?

Проблема алкогольной зависимости на протяжении многих лет остается вопросом, который затрагивает все сферы жизни человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, именно женский алкоголизм сегодня приобретает большие масштабы.
Проблема алкогольной зависимости на протяжении многих лет остается вопросом, который затрагивает все сферы жизни человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, именно женский алкоголизм сегодня приобретает большие масштабы.
Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:
Женский алкоголизм – это болезнь, которая обозначена рядом симптомов. Первый симптом – это повышение толерантности к алкоголю, второй симптом – ухудшение количественного контроля, вплоть до исчезновения количественного контроля. Это нарушение ситуативного контроля. Третий симптом – появление потребности в употреблении алкоголя независимо от отсутствия или наличия повода. Женский алкоголизм отличается от мужского скоростью формирования самого алкоголизма, проявления от начала злоупотребления спиртным.
Если у мужчины от начала употребления алкоголя до появления симптомов зависимости может пройти 10 лет, то у женщин эта цифра значительно меньше – в среднем всего два года. Также у представительниц прекрасного пола в значительной степени быстрее происходят изменения во внешности – меняются лицо, тип фигуры. Темные круги под глазами превращаются в «мешки», кожа становится дряблой и появляется сильная отечность.
Оксана Пальчик:
Женский алкоголизм обществом больше осуждается, женщины-алкоголики отвергаемы. Поэтому очень часто женщины, которые зависают на алкоголе, склонны делать это тайно. Они тщательно скрываются. Эта проблема выходит на легализованный уровень уже тогда, когда она развилась практически до второй стадии алкоголизма.
Как же вернуть к нормальной жизни мать, сестру или близкую подругу? Тактика лечения зависит от множества факторов – стадии, состояния здоровья и, конечно, мотивации пациентки. В арсенале наркологов сегодня огромное количество способов. Немаловажным фактором в процессе лечения считается и работа с психотерапевтом, который поможет пациентке пережить срывы, период отказа и расставить жизненные приоритеты.
Оксана Пальчик:
Самые распространенные методы – это быстрое купирование алкоголизма, которое помогает человеку перестать пить. Оно не излечивает человека от алкоголизма, потому что алкоголизм – это заболевание, это невозможность организма адекватно перерабатывать алкоголь, адекватно его воспринимать. Кодирование как метод лечения позволяет человеку прекратить прогрессирование алкоголизма, бросить пить, прожить первую стадию, первый этап отказа от алкоголя, хотя бы первый год с максимально комфортным состоянием – эмоциональным, психологическим, физическим.
Еще один подход к лечению алкоголизма – медикаментозный. Человек принимает лекарственный препарат, несовместимый со спиртным, он не может пить его физически. А любые попытки приводят к острому токсическому отравлению. Помочь в борьбе с зависимостью может и групповая психотерапия.
Оксана Пальчик:
Это та модель лечения алкогольной зависимости, которая очень распространена в Европе, США. Она основана на групповой помощи человеку. Групповая помощь – это сторонний опыт. То есть там нет кодирования, медикаментозного лечения. Там есть человек, который хочет бросить пить и самостоятельно не может этого сделать. И есть группа, где есть много людей, уже это сделавших. Использование этого стороннего опыта помогает человеку справиться с тягой к алкоголю.