Военный эшелон белорусской команды прибыл в Подмосковье. Как будет проходить «Танковый биатлон»?

Новости Беларуси. Военный эшелон белорусской команды-участницы конкурса «Танковый биатлон» прибыл к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое суток заняла дорога до станции Алабино в Подмосковье.

Российская сторона оказала радушный прием. Традиционные хлеб-соль гостям и сразу за дело: разгрузка техники и отправка ее в отдельные боксы парка боевых машин Таманской дивизии.

В ближайшее время организаторы конкурса проведут жеребьевку, а команды подготовят технику и проведут первую пристрелку.

Юрий Жилинский, тренер белорусской команды:

В этом году команда обновилась на 50 %, соответственно, подготовка команды осуществлялась в установленные сроки. Личный состав команды готов принять участие в «Танковом биатлоне». Традиционно команда Республики Беларусь выступает на модернизированных танках Т-72Б3.

Нынешний «Танковый биатлон» станет десятым, юбилейным. В нем примут участие 22 страны, команды которых будут разбиты на два дивизиона. В ходе индивидуальной гонки определится лучший танковый экипаж.