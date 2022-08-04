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Военный эшелон белорусской команды прибыл в Подмосковье. Как будет проходить «Танковый биатлон»?

04 августа 2022 10:49
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Новости Беларуси. Военный эшелон белорусской команды-участницы конкурса «Танковый биатлон» прибыл к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое суток заняла дорога до станции Алабино в Подмосковье.

Военный эшелон белорусской команды прибыл в Подмосковье. Как будет проходить «Танковый биатлон»?-1

Российская сторона оказала радушный прием. Традиционные хлеб-соль гостям и сразу за дело: разгрузка техники и отправка ее в отдельные боксы парка боевых машин Таманской дивизии.

Военный эшелон белорусской команды прибыл в Подмосковье. Как будет проходить «Танковый биатлон»?-4

В ближайшее время организаторы конкурса проведут жеребьевку, а команды подготовят технику и проведут первую пристрелку.

Военный эшелон белорусской команды прибыл в Подмосковье. Как будет проходить «Танковый биатлон»?-7

Юрий Жилинский, тренер белорусской команды:
В этом году команда обновилась на 50 %, соответственно, подготовка команды осуществлялась в установленные сроки. Личный состав команды готов принять участие в «Танковом биатлоне». Традиционно команда Республики Беларусь выступает на модернизированных танках Т-72Б3.

Нынешний «Танковый биатлон» станет десятым, юбилейным. В нем примут участие 22 страны, команды которых будут разбиты на два дивизиона. В ходе индивидуальной гонки определится лучший танковый экипаж.

Военный эшелон белорусской команды прибыл в Подмосковье. Как будет проходить «Танковый биатлон»?-10

В день закрытия Армейских международных игр, 27 августа, в финальной эстафете станет известна сборная-победитель.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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