Картофельная запеканка. Готовим очень сытный завтрак

Лена Климук: Сегодня на завтрак мы приготовим очень сытный мужской омлет. Приступим к готовке, нам понадобится вся наша сила.

Натираем картофель на крупную терку. Молодой картофель можно не чистить, весь калий и магний картофеля хранится именно в кожуре. Чтобы наш картофель не успел потемнеть, перекладываем все в миску и вбиваем три яйца. Все в одну емкость. Все перемешаем и отставим в сторону.

Подготовим грудинку. Мелким кубиком нарежем грудинку и добавим в картофельную смесь. Перемешиваем, добавим немного морской соли. Грудинка соленая, поэтому с солью не переборщите. И немного петрушки. Таким образом, мы можем добавить сюда все ваши любимые продукты.

Картофель с грудинкой мы будем запекать в духовке в форме. Я очень люблю это делать с помощью пергамента. Чтобы пергамент принял нужную форму, его можно смочить водой. Пергамент стал намного эластичнее, мы можем с легкостью с ним работать так, как нам нужно.

Теперь выкладываем нашу смесь в форму, распределяем запеканку. И в духовку до готовности.