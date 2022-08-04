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Картофельная запеканка. Готовим очень сытный завтрак

04 августа 2022 13:24
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Лена Климук:
Сегодня на завтрак мы приготовим очень сытный мужской омлет. Приступим к готовке, нам понадобится вся наша сила.

Картофельная запеканка. Готовим очень сытный завтрак-1

Натираем картофель на крупную терку. Молодой картофель можно не чистить, весь калий и магний картофеля хранится именно в кожуре. Чтобы наш картофель не успел потемнеть, перекладываем все в миску и вбиваем три яйца. Все в одну емкость. Все перемешаем и отставим в сторону.

Картофельная запеканка. Готовим очень сытный завтрак-4

Подготовим грудинку. Мелким кубиком нарежем грудинку и добавим в картофельную смесь. Перемешиваем, добавим немного морской соли. Грудинка соленая, поэтому с солью не переборщите. И немного петрушки. Таким образом, мы можем добавить сюда все ваши любимые продукты.

Картофельная запеканка. Готовим очень сытный завтрак-7

Картофель с грудинкой мы будем запекать в духовке в форме. Я очень люблю это делать с помощью пергамента. Чтобы пергамент принял нужную форму, его можно смочить водой. Пергамент стал намного эластичнее, мы можем с легкостью с ним работать так, как нам нужно.

Теперь выкладываем нашу смесь в форму, распределяем запеканку. И в духовку до готовности.

Картофельная запеканка. Готовим очень сытный завтрак-10

Наша запеканка уже готова, достаем ее из духовки. Можем сервировать запеканку сметаной, овощным салатом или йогуртом. Я люблю йогурт. И немного зелени. Балуйте себя сытными блюдами.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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