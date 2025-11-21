«Полонез-М» – рассказываем о самом мощном оружии белорусской армии

На вооружении у белорусской армии находится один из самых мощных ракетных комплексов в мире «Полонез-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевая машина способна поражать цель на расстоянии до 300 километров, а скорость полета ракеты достигает 700 метров в секунду. Это позволяет снаряду преодолевать максимальное расстояние за 4 минуты. При этом ракетой можно управлять на протяжении всего полета.

Начальник расчета реактивной системы залпового огня «Полонез-М»:

Так как у него восемь ракет, можно поразить отдельно восемь целей. То есть путем доворачивания пакета можно поразить в секторе 60 градусов восемь отдельно стоящих целей. Это его преимущество по сравнению с другими ракетными комплексами. Так как комплекс высокоточный, он поражает конкретно в цель.

Несмотря на свой вес в 46 тонн, «Полонез» имеет высокую мобильность. Комплекс оснащен гидропневматической подвеской, которая обеспечивает плавность хода как на твердой поверхности, так и по бездорожью. Комплекс может развить скорость до 90 километров в час.