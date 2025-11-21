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«Полонез-М» – рассказываем о самом мощном оружии белорусской армии

21 ноября 2025 13:58
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На вооружении у белорусской армии находится один из самых мощных ракетных комплексов в мире «Полонез-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Полонез-М» – рассказываем о самом мощном оружии белорусской армии-2

Боевая машина способна поражать цель на расстоянии до 300 километров, а скорость полета ракеты достигает 700 метров в секунду. Это позволяет снаряду преодолевать максимальное расстояние за 4 минуты. При этом ракетой можно управлять на протяжении всего полета.

«Полонез-М» – рассказываем о самом мощном оружии белорусской армии-4

Начальник расчета реактивной системы залпового огня «Полонез-М»:
Так как у него восемь ракет, можно поразить отдельно восемь целей. То есть путем доворачивания пакета можно поразить в секторе 60 градусов восемь отдельно стоящих целей. Это его преимущество по сравнению с другими ракетными комплексами. Так как комплекс высокоточный, он поражает конкретно в цель.

Несмотря на свой вес в 46 тонн, «Полонез» имеет высокую мобильность. Комплекс оснащен гидропневматической подвеской, которая обеспечивает плавность хода как на твердой поверхности, так и по бездорожью. Комплекс может развить скорость до 90 километров в час.

# Вооруженные силы Беларуси

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