Любовница забывала резинку для волос. Почему раскрываются измены?

Боль, обида, страх, разочарование, полное непонимание, что делать – этот спектр эмоций испытывают люди, которые столкнулись с изменой. В голове столько вопросов: почему это произошло именно со мной и кто в этом виноват? О том, прощать ли предательство и как пройти кризис, чтобы спасти семью, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Все-таки из вашей практики как психолога, вы согласны с тем, что мужчины изменяют чаще, чем женщины просто статистически?

Александра Магирани, психолог:

Я скажу только одно, что если измена была каким-то образом вскрыта – это только с разрешения все равно самого изменщика. Наталья Надольская:

Мы поняли, женщины не потому меньше изменяют, они просто умеют хорошо это скрывать. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Умеют хорошо шифроваться. Александра Магирани:

То есть, если изменщик может неосознанно хотеть быть раскрытым. Хотя он сознательно, конечно же, не хочет, чтобы любовница забывала у него резинку для волос, например, или какое-то украшение. Но если такое случилось – значит, неосознанно он хотел.