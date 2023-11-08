Любовница забывала резинку для волос. Почему раскрываются измены?
Боль, обида, страх, разочарование, полное непонимание, что делать – этот спектр эмоций испытывают люди, которые столкнулись с изменой. В голове столько вопросов: почему это произошло именно со мной и кто в этом виноват? О том, прощать ли предательство и как пройти кризис, чтобы спасти семью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Все-таки из вашей практики как психолога, вы согласны с тем, что мужчины изменяют чаще, чем женщины просто статистически?
Александра Магирани, психолог:
Я скажу только одно, что если измена была каким-то образом вскрыта – это только с разрешения все равно самого изменщика.
Наталья Надольская:
Мы поняли, женщины не потому меньше изменяют, они просто умеют хорошо это скрывать.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Умеют хорошо шифроваться.
Александра Магирани:
То есть, если изменщик может неосознанно хотеть быть раскрытым. Хотя он сознательно, конечно же, не хочет, чтобы любовница забывала у него резинку для волос, например, или какое-то украшение. Но если такое случилось – значит, неосознанно он хотел.
Денис Северов, магистр психологии:
Когда изменщик хочет, чтобы его измену раскрыли – это говорит о том, что у него есть какое-то чувство вины, с которым он не может справиться. Когда он рассказывает о своей измене близкому человеку, как будто бы разделяет эту ответственность, принося огромную боль своему партнеру.
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