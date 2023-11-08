Почему мужчины тяжелее переносят измену? Мнение психолога

Боль, обида, страх, разочарование, полное непонимание, что делать – этот спектр эмоций испытывают люди, которые столкнулись с изменой. В голове столько вопросов: почему это произошло именно со мной и кто в этом виноват? О том, прощать ли предательство и как пройти кризис, чтобы спасти семью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Есть одно такое интересное, любопытное разделение, как изменяют женщины и как мужчины. Мужчины как будто бы изменяют телом, поэтому отношение к мужским изменам может быть несколько проще и легче. Женщина, если изменяет, то изменяет полностью собой – эмоциями и чувствами. Поэтому женская измена считается как будто бы намного больнее для мужчин, чем мужская измена. Но все это живет лишь в головах у людей и имеет это отношение к реальности или нет, решать только вам.