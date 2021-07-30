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Инспектор по Гомельской области: «Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать»

30 июля 2021 07:44
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Новости Беларуси. О важном с Первым. Большая встреча Александра Лукашенко 30 июля пройдет с активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспектор по Гомельской области: «Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать»-1

Во Дворце Независимости уже собрался большой состав участников – помощники Президента, местная вертикаль власти – председатели райисполкомов, губернаторы, министры, руководители крупных компаний.

Очевидно, что обсуждать будут главные вопросы – развитие внутренней и внешней политики страны.

Инспектор по Гомельской области: «Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать»-4

Николай Рогащук, помощник Президента инспектор по Гомельской области:
Когда мы собираемся во Дворце Независимости, это однозначно будет знаковое событие. Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать. Это также, можно сказать, итоги прошедшего года после выборов, та работа, которая проводится с учетом всех внешних условий, которые коллективный Запад пытается наложить на нашу страну, – санкции и все остальное.

Ну и главное, наверное, то, я думаю, что мы услышим и от главы государства, и от тех людей, которые будут еще выступать, как наша страна будет дальше развиваться, в какую сторону двигаться и куда мы будем дальше идти.

В первую очередь все действия государства, главы государства, правительства, местных органов власти направлены на развитие и регионов, и, если брать по Гомельской области, это чернобыльская зона, и благосостояние наших людей.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Николай Рогащук # Фотофакт

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