Инспектор по Гомельской области: «Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать»

Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Когда мы собираемся во Дворце Независимости, это однозначно будет знаковое событие. Мы услышим от главы государства даже те вещи, которые никто и не ожидает услышать. Это также, можно сказать, итоги прошедшего года после выборов, та работа, которая проводится с учетом всех внешних условий, которые коллективный Запад пытается наложить на нашу страну, – санкции и все остальное.

Ну и главное, наверное, то, я думаю, что мы услышим и от главы государства, и от тех людей, которые будут еще выступать, как наша страна будет дальше развиваться, в какую сторону двигаться и куда мы будем дальше идти.

В первую очередь все действия государства, главы государства, правительства, местных органов власти направлены на развитие и регионов, и, если брать по Гомельской области, – это чернобыльская зона, и благосостояние наших людей.