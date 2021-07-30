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Показательные выступления, полосы препятствий и фотозоны. Десантники из Витебска выступят с программой

30 июля 2021 06:33
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Новости Беларуси. В преддверии Дня воздушно-десантных войск военнослужащие из Витебска подготовили развлекательную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показательные выступления, полосы препятствий и фотозоны. Десантники из Витебска выступят с программой-1

30 июля с 10 часов в Витебске будут работать интерактивные зоны: гости смогут прокатиться на БТР, «Каймане», квадроцикле, увидеть другие военные машины.

Показательные выступления, полосы препятствий и фотозоны. Десантники из Витебска выступят с программой-4

Также жителей и гостей города ждут показательные выступления бойцов разведывательно-десантной роты, праздничный концерт, фотозоны, полосы препятствий, выставка оружия и, конечно, дегустация солдатской каши. Развлечения найдутся для посетителей всех возрастов. Завершится мероприятие тематическим флешмобом.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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