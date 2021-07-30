Молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области. Делегация из Латвии поучаствует в проекте онлайн

Новости Беларуси. На стыке границ Беларуси, России и Латвии. 30-й по счету Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции палаточный городок разместился на лесной поляне в Верхнедвинском районе, недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан трех стран.

В 2020 году эпидемическая обстановка не позволила провести встречу в традиционном офлайн-формате. Поэтому в нынешнем сезоне организаторы сделали все возможное, чтобы юбилейный форум состоялся на открытом воздухе. В итоге очередная смена объединила более 200 самых активных представителей молодежных организаций Беларуси и России.

Что касается делегации Латвии, то она будет дислоцироваться на территории своей страны с онлайн-подключением к программным мероприятиям.