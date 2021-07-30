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Молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области. Делегация из Латвии поучаствует в проекте онлайн

30 июля 2021 06:45
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Новости Беларуси. На стыке границ Беларуси, России и Латвии. 30-й по счету Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области. Делегация из Латвии поучаствует в проекте онлайн-1

По традиции палаточный городок разместился на лесной поляне в Верхнедвинском районе, недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан трех стран.

Молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области. Делегация из Латвии поучаствует в проекте онлайн-4

В 2020 году эпидемическая обстановка не позволила провести встречу в традиционном офлайн-формате. Поэтому в нынешнем сезоне организаторы сделали все возможное, чтобы юбилейный форум состоялся на открытом воздухе. В итоге очередная смена объединила более 200 самых активных представителей молодежных организаций Беларуси и России.

Молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области. Делегация из Латвии поучаствует в проекте онлайн-7

Что касается делегации Латвии, то она будет дислоцироваться на территории своей страны с онлайн-подключением к программным мероприятиям.

Молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» открылся в Витебской области. Делегация из Латвии поучаствует в проекте онлайн-10

Нынешний проект, как и прежде, будет насыщен патриотическими акциями, многочисленными творческими конкурсами и спортивными состязаниями.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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