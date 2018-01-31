Светлана Ситникова: «Мы просто пользуемся услугами мужчин. На самом деле, хотели бы, чтобы они были нашими союзниками»

В программе «Большой завтрак» первый заместитель председателя Белорусского союза женщин Ситникова Светлана Владимировна.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Белорусский союз женщин: мы в принципе хорошо знаем, что это такое. У вас на сайте есть различные формулировки «Создание института семьи», «Охрана детства и материнства». Но все это общие понятия. А какие конкретные проекты стоят за этими формулировками?

Светлана Ситникова, первый заместитель председателя Белорусского союза женщин:

Проектов действительно очень много. И мы не очень любим акции, так как они что-то такое разовое. А проекты долгосрочные. Мы приемники Комитета советских женщин, и нам 25 лет. Иногда нам звонят и спрашивают: «Я попала в Комитет советских женщин?». То есть это ассоциация некой организации, которая поможет, подскажет. Хотя, прежде всего, мы хотели бы работать с представителями – членами нашей организации.

Уже давно забыто, но на самом деле это была инициатива Белорусского союза женщин построить дома семейного типа,

чтобы каждый ребенок оказался в домашних условиях.

Неделя матери – мы тоже когда-то были инициаторами. И мы очень рады, что это разрослось в такое движение. Отмечается на государственном уровне и в школах.

Недавно у нас появился проект «С любовью к Беларуси». Сегодня мы ищем людей, которые готовы вложить деньги. И в самом деле,

находятся такие люди которые готовы большие деньги вкладывать в развитие страны и помощи.

И наши соотечественники, и за рубежом,

Ирина Ромбальская:

Это, как доказательство того, что вам доверяют.

Светлана Ситникова:

Пожалуй, да. Вы точно сформулировали это. И этот проект оказался тоже таким не разовым. Было подарено 7 автобусов для домов-интернатов для престарелых. И нам очень приятно: на автобусах написано «Подарок от Белорусского союза женщин». Сегодня мы видим, как они используются: как сегодня пожилые люди могут выехать и в театр, и в столицу. То, что им, наверное, не очень было доступно.

Есть ежегодные проекты. Например, «Здоровая женщина – здоровая нация».

Как не нам позаботиться о том, чтобы женщина об этом помнила и заботилась сама.

Ирина Ромбальская:

Когда мы говорим «Белорусский союз женщин», мы все-таки немного можем подразумевать феминистские течения. Ваша организация как-то к ним относится?

Светлана Ситникова:

Я очень люблю этот вопрос. Иногда феминизм связывают с негативным таким течением. Но это на самом деле не так.

Ирина Ромбальская:

Стереотипное мышление?

Светлана Ситникова:

Конечно! Мы прекрасно знаем, что «Фемина» от латинского – это «Женщина». То есть это априори про нас. История с XVIII века. Олимпия де Гуж – та француженка, которая пошла на эшафот в борьбе за свои права. Кстати, ей принадлежит фраза, если я правильно помню, она сказала:

«Если женщина может с достоинством взойти на эшафот, почему она с достоинством не может войти в парламент?». И теперь это естественные вещи.

Тот же Кодекс Наполеона очень многие вещи запрещал женщине. И роль женщины была очень примитивная. Поэтому, как таковое, это движение совершенно оправдано. На законодательном уровне это сегодня подчеркивается.

Ирина Ромбальская:

Какова роль мужчины в Вашей организации?

Светлана Ситникова:

Все-таки это женская организация, и членами ее не являются мужчины. Но есть мужчины, которые помогают.

Мы просто пользуемся услугами мужчин. На самом деле хотели бы, чтобы они были нашими союзниками.

В Беларуси всегда четвертый тост «за мужчин». Поэтому, если и случаются такие неформальные чаепития, то они всегда связаны за здоровье мужчин, которые нас окружают.

Ирина Ромбальская:

Наши белорусские мужчины не обижаются, что есть Союз женщин – мужского нет. Есть День Матери, а Дня Отца нет, и мы его не празднуем? Хотя, Международный День Отца существует.

Светлана Ситникова:

Я должна сказать, что День Отца обсуждался.

Мы хотели выйти с таким предложением. И в этом году нам это удалось, то есть мы, действительно, внесли предложение в Правительство, чтобы такой День был установлен. И это будет правильно.

Основные цели нашей организации – охрана детства, материнства. Но это не возможно без мужского присутствия.

Ирина Ромбальская:

Вы довольны ролью современной женщины в белорусском обществе?

Светлана Ситникова:

По-моему, да.

У нас очень много времени уделяется любым женским вопросам, и они решаются на законодательном уровне.

Сегодня мужчинам разрешено и в декретный отпуск уходить, таким образом, давая женщине, как говорится, не засидеться в декрете и реализовывать себя в обществе, в любимом каком-то деле.

Ирина Ромбальская:

Я много веду корпоративных мероприятий и замечаю, где на предприятиях большинство работников – это женщины. Мне иногда кажется, что все производство в стране держится на женщинах. Но на руководящих должностях женщин мало.

Светлана Ситникова:

Почему? У нас очень много руководителей профессионально-технического образования – женщины. Но все-таки, женщина руководитель – это время, это ответственность, ненормированный рабочий день.

Пусть лучше мужчины руководят!

Ирина Ромбальская:

Есть ли у Вас проект, которым вы гордитесь больше всего?

Светлана Ситникова:

Самый востребованный и удачный проект – это «Здоровая женщина – здоровая нация».

Особенно актуален в регионах, пострадавших в Чернобыльской зоне. Для женщин сельской местности это очень важно, когда мы приезжаем и привозим скрининговые программы, гинекологи работают, офтальмологи, различную аппаратуру. В рамках этой программы и забота о том, чтобы молодые девушки, даже несмотря на то, что сложилось у нее в жизни, все-таки чтобы она рожала. Чтобы она не оказалась в ситуации, когда она одна, чтобы ей родные помогли и государство поддержало. Раньше их называли матерями-одиночками, но это не так. Все-таки, мама справляется, если она этого очень хочет.