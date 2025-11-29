Инсомния – болезнь века! Что это такое и как с ней бороться? Узнали у эксперта

Это состояние называется инсомния, и на себе ее действие испытал практически каждый второй белорус. Что же это такое? Как с этим бороться? В студии программы «Новове утро» на «РТР-Беларусь» Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент. Юрий Царев, ведущий:

Скажите, пожалуйста, насколько проблема бессонницы является действительно важной и всеобъемлющей? Потому что не выспался человек и не выспался, а ходит смурной. А ведь наверняка есть какие-то еще и подводные камни за бессонницей.

Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент:

Ну да, бессонница – болезнь века, просто такая пандемия, можно сказать. И если бы кто-то изобрел вот такое средство от бессонницы, то он был бы лауреат Нобелевской премии. В настоящее время причина бессонницы – это гиперактивация головного мозга. Мозг не отключается, чтобы уснуть. Он не отключается почему? Поток новостей, поток каких-то проблем, забот. И эта активность его преследует практически все время суток и даже ночью. И человек не может совершенно не спать. Он спит, но сон его не полноценен.