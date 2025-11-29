Инсомния – болезнь века! Что это такое и как с ней бороться? Узнали у эксперта

Это состояние называется инсомния, и на себе ее действие испытал практически каждый второй белорус. Что же это такое? Как с этим бороться?
В студии программы «Новове утро» на «РТР-Беларусь» Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент.
Юрий Царев, ведущий:
Скажите, пожалуйста, насколько проблема бессонницы является действительно важной и всеобъемлющей? Потому что не выспался человек и не выспался, а ходит смурной. А ведь наверняка есть какие-то еще и подводные камни за бессонницей.
Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент:
Ну да, бессонница – болезнь века, просто такая пандемия, можно сказать. И если бы кто-то изобрел вот такое средство от бессонницы, то он был бы лауреат Нобелевской премии. В настоящее время причина бессонницы – это гиперактивация головного мозга.
Мозг не отключается, чтобы уснуть. Он не отключается почему? Поток новостей, поток каких-то проблем, забот. И эта активность его преследует практически все время суток и даже ночью. И человек не может совершенно не спать. Он спит, но сон его не полноценен.
Юрий Царев:
Дело в том, что очень часто мы действительно не задумываемся о качестве сна. И сон наш действительно некачественный. И гаджет у нас – это последний момент засыпания. Некоторым даже на лицо падает. Голубой экран, говорят, очень сильно наносит вред тому самому мелатонину, его выработке. И говорят, вот за час до сна никаких компьютеров, никаких телевизоров, никаких гаджетов, убирайте голубое свечение, сделайте себе темноту, наденьте себе повязку на лицо, не наедайтесь за два часа до сна. Вот это все работает или нет?
Наталья Чечик:
Да. Вы сделали большую работу. Вы все рассказали за меня. Это все прекрасно работает, но об этом никто не задумывается. Никто не задумывается о том, что здоровый сон – это результат здорового образа жизни. И наоборот. Здоровый образ жизни – это результат здорового, спокойного, полноценного сна. Это все взаимосвязано. Из этого ничего не выбросишь.
То есть, если ты по ночам работаешь и спишь 1-2-3 часа в сутки, ты потом… Первый день неплохо, но дальше у тебя, конечно, работоспособность снижается, память снижается, уровень кортизола возрастает, это гормон стресса. Это впоследствии оказывает негативное влияние на последующий сон и последующую твою жизнедеятельность. И если ты употребляешь какие-то тяжелые продукты, красное мясо, жиры, сладости, алкоголь, – это тоже все влияет на сон.
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