В Минске определили победителя конкурса «Курсант года»

Маргарита Окуневич из Университета гражданской защиты МЧС стала победителем республиканского конкурса «Курсант года». Жюри, да и зрителям, она запомнилась, как девушка с шашками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За звание «Курсант года» боролись 22 финалиста. На сцену Дома молодежи поднялись представители Минска, Гомеля, Гродно и Могилева. У каждого конкурсанта была неимоверная группа поддержки. Это подогревало здоровую конкуренцию. Впрочем, зрителям было, чему удивиться. Всех поразил и необычный для такой шумной аудитории тандем.

Олег Мороз, участник конкурса «Курсант года»:

Хотелось достичь высот, хотелось занять первое место. Немножечко буквально не хватило нам, конечно. Второе место – это тоже достойно и почетно. Эмоции какие испытывали, счастье и радость. Ко мне приехала моя боевая подруга Алания с границы. И буквально через нескольких дней, для таких сложных условий, мы сделали то, что практически невозможно сделать со служебной собакой.

Творческому финалу предшествовала теоретическое тестирование, также оценивалась физическая, строевая и огневая подготовка тех, кто выбрал профессию Родину защищать. Лучших конкурсантов, помимо уже полученных наград и призов, ожидает дополнительное поощрение. Например, победители 2024 года побывали 9 Мая на параде в Москве.