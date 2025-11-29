Сельское хозяйство и фармацевтика – аналитик рассказал об основных направлениях сотрудничества с Мьянмой

Расширяя вектор сотрудничества. Продолжается большая зарубежная командировка Президента. Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в Омане. В Маскат белорусский лидер прибыл накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество Беларуси и Омана – наглядный пример того, как расстояние не препятствует развитию партнерства. В последнее время взаимодействие между странами заметно ускорилось, в том числе благодаря обмену визитами на высшем уровне. Президент Беларуси посещал Маскат в конце 2024 года, а лидер Омана – с ответным визитом в Минске был в октябре 2025-го. Стороны подписали Дорожную карту сотрудничества – основополагающий документ развития белорусско-оманских отношений. Наша страна предлагает Оману широкий спектр направлений взаимодействия: от поставок продовольствия и техники до создания совместных производств. Особое внимание – высокотехнологичным и инновационным направлениям.

В Оман Александр Лукашенко прилетел из Мьянмы, где в рамках официального визита провел переговоры с лидером этой страны. Нынешний год для белорусско-мьянманских отношений стал историческим. Несмотря на то, что белорусский лидер впервые посетил Мьянму, ее руководство уже бывало в Минске. Кроме того, в течение года лидеры неоднократно встречались на различных международных площадках, что придало диалогу особую динамику. Потенциал для взаимодействия у стран широкий: от военно-промышленного комплекса до фармацевтической отрасли. Эти ключевые направления обозначил Александр Лукашенко. Лукашенко: закрытых тем в сотрудничестве Беларуси и Мьянмы нет.