II Международный архитектурный форум «Эффективная среда» проходит в Минске

Глубокий разбор современных технологий и художественных решений в городском строительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск принимает Международный архитектурный форум «Эффективная среда». Чистые улицы без визуального шума, город, который дышит – это реальность – уверены эксперты в области архитектуры и урбанистики. Форум собрал профессионалов, которое уже сейчас закладывают фундамент в будущее мегаполисов.

Вадим Дражин, первый заместитель председателя Белорусского союза архитекторов: Международный архитектурный форум «Эффективная среда» проходит во второй раз. Мы сегодня открываем второй сезон проектирования по методу «Эффективная среда». Форум предлагает девелоперам метод проектирования «Эффективная среда». Отличие его от существующих тем, что мы формируем пространство в балансе архитектуры с ландшафтной архитектурой, освещением и объектами искусства.

Александр Балашенко, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Международный опыт очень важен. У нас есть чем делиться. Если посмотрите работы, у нас есть что показать. И, безусловно, нам интересно видение коллег на нашу застройку, на интеграцию современных идей в нашу архитектуру.

У участников форума есть возможность стать победителем международного конкурса. Архитекторы и студенты должны были создать для Бреста концепцию жилого квартала, объединяющего эстетику, функциональность и экологичность. За лучший проект в награду – 30 тысяч рублей.