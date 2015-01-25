В День Татьяны в Витебске около полусотни обладательниц этого имени провели акцию «Талант быть Татьяной»

Новости Беларуси. 25 января все белорусские Татьяны отмечают именины. С давних времен день 25-го января называют Татьяниным днем.

В Витебске праздник отмечают не совсем обычно. В одном месте в назначенный час собрались около полусотни женщин-обладательниц этого имени. Проект под названием «Талант быть Татьяной» объединил тезок, которые имеют все основания быть вписанными в историю Витебска, потому что каждая добилась успехов в личной и профессиональной сферах.

Только в этом областном центре больше 13 тысяч Татьян: такое имя носит каждая 26-я жительница города.

Татьяна Ивановская, редактор телевизионных программ:

Из тех людей, которые считают, что не имя красит человека, а человек – имя. Папа меня хотел назвать Октябриной, потому что был коммунистом и я родилась в октябре.

Татьяна Лихачева, заслуженная артистка Беларуси, ведущая актриса театра имени Якуба Коласа:

Имя, я поняла, откладывает отпечаток, потому что великомученица Татьяна и устроительница – это про меня. Я все время что-то устраиваю, куда-то попадаю, мучаюсь из-за этого. Так же, собственно, как и в творчестве. Творчество – это муки радости, муки творчества.

25 января называют Татьяниным днем в честь мученицы Татианы, пострадавшей в Риме в III веке. Почитается она православной и католической церквями.

С легкой руки императрицы Елизаветы Петровны, подписавшей указ об открытии Московского университета, Татьяну стали считать покровительницей этого учебного заведения и, в целом, студенчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.