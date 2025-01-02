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Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси

02 января 2025 17:21
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Многие посещают Беларусь не только для того, чтобы проникнуться праздничной атмосферой и получить заряд позитива. Часто к нам едут просто, чтобы отдохнуть от взрывов и насладиться спокойствием. Бесспорно, лучший подарок – мирное небо. Его на Новый год получили дети из Донбасса, которые проводят зимние каникулы в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем не первый год. Это уже стало доброй традицией. Могилевская область в эти дни радушно встретила 30 юных гостей из Антрацитовского детского дома. Чужих детей не бывает.

Наши корреспонденты побывали там, где тревога только учебная.

Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси-2

Звучит тревога, но не та, от которой подкашиваются ноги и замирает сердце, – это учебная. Часть эффектной программы, которую могилевские спасатели подготовили для пожарных гостей из Донбасса. Увидеть, как пожарные машины эффектно отправляются на боевой выезд, а бойцы вступают в схватку с настоящим пламенем. Экшен прямо перед глазами юных зрителей полон эмоций.

Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси-4

Наполнить эти зимние каникулы детей из Донбасса яркими впечатлениями и эмоциями. Беларусь уже не первый год выполняет роль главного волшебника для этих ребят. Сегодня в гостях девчонки и мальчишки из Антрацитовского детдома Луганской Народной Республики.

Необычные экскурсии – фишка этого сезона. И база МЧС только одна из точек увлекательного маршрута. Посидеть в кабине автоцистерны и подняться на платформу автолестницы, а еще увидеть, как и где в Могилеве растят чемпионов пожарно-спасательного спорта. И лично посчитать, за сколько секунд будущие спасатели штурмуют лестницу. Тонкости благородной профессии зажигают самый безопасный огонь – живой интерес в глазах детей.

Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси-6

Мы сегодня были в центре безопасности МЧС. И мы доставали человека из-подо льда.

Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси-8

– Мы видели большие красивые машины и видели, как настоящий пожар. 
– Страшно было?
– Нет.

Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси-10

Я уже определился своей профессией, я буду пожарным.

Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси-12

Везти с собой не только чемодан эмоций и подарков, но и багаж полезных знаний и навыков. Областной центр безопасности встречает детей Донбасса интерактивными локациями. Здесь в форме игры обучают основным правилам, которые могут спасти жизнь и сохранить здоровье. В центре применяют тренажеры и симуляторы виртуальной реальности. Формат полного погружения точно работает.

Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси-14

Дмитрий Голубев, начальник Могилевского областного управления МЧС:
На сегодня, чтобы каким-то образом воспитывать общество, со взрослыми людьми уже гораздо сложнее это делать, чем с маленькими детьми. И вот он как раз и нацелен на ту аудиторию, которая растет, познает мир. И у этой аудитории есть возможность прикоснуться к чрезвычайным ситуациям в такой доступной форме.

Ребята живут в Могилевском санатории. Они круглосуточно окружены заботой и вниманием. Здесь вкусно кормят, а после обеда – оздоравливающие процедуры.

Подробнее в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # Благотворительность # Дети

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