Лучший подарок – мирное небо. Дети из Донбасса проводят зимние каникулы в Беларуси

Многие посещают Беларусь не только для того, чтобы проникнуться праздничной атмосферой и получить заряд позитива. Часто к нам едут просто, чтобы отдохнуть от взрывов и насладиться спокойствием. Бесспорно, лучший подарок – мирное небо. Его на Новый год получили дети из Донбасса, которые проводят зимние каникулы в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем не первый год. Это уже стало доброй традицией. Могилевская область в эти дни радушно встретила 30 юных гостей из Антрацитовского детского дома. Чужих детей не бывает. Наши корреспонденты побывали там, где тревога только учебная.

Звучит тревога, но не та, от которой подкашиваются ноги и замирает сердце, – это учебная. Часть эффектной программы, которую могилевские спасатели подготовили для пожарных гостей из Донбасса. Увидеть, как пожарные машины эффектно отправляются на боевой выезд, а бойцы вступают в схватку с настоящим пламенем. Экшен прямо перед глазами юных зрителей полон эмоций.

Наполнить эти зимние каникулы детей из Донбасса яркими впечатлениями и эмоциями. Беларусь уже не первый год выполняет роль главного волшебника для этих ребят. Сегодня в гостях девчонки и мальчишки из Антрацитовского детдома Луганской Народной Республики. Необычные экскурсии – фишка этого сезона. И база МЧС только одна из точек увлекательного маршрута. Посидеть в кабине автоцистерны и подняться на платформу автолестницы, а еще увидеть, как и где в Могилеве растят чемпионов пожарно-спасательного спорта. И лично посчитать, за сколько секунд будущие спасатели штурмуют лестницу. Тонкости благородной профессии зажигают самый безопасный огонь – живой интерес в глазах детей.

Мы сегодня были в центре безопасности МЧС. И мы доставали человека из-подо льда.

– Мы видели большие красивые машины и видели, как настоящий пожар.

– Страшно было?

– Нет.

Я уже определился своей профессией, я буду пожарным.

Везти с собой не только чемодан эмоций и подарков, но и багаж полезных знаний и навыков. Областной центр безопасности встречает детей Донбасса интерактивными локациями. Здесь в форме игры обучают основным правилам, которые могут спасти жизнь и сохранить здоровье. В центре применяют тренажеры и симуляторы виртуальной реальности. Формат полного погружения точно работает.