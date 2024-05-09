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Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!

09 мая 2024 17:04
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День Великой Победы вместе с белорусами празднуют и жители других стран. Многих из них сегодня можно встретить на улицах Минска.

В нашу столицу они приехали, чтобы почтить память дедов и прадедов, которые в свое время участвовали в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости столицы не только приняли участие в торжествах и народных гуляньях, но и, конечно, поклонились героям той войны у памятников и мемориалов.

Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!-1

Я приехал из России, из далекой Якутии. Я сын фронтовика, сержанта Василия Лыткина, который воевал в 1-м Белорусском фронте, освобождая всю Беларусь, Польшу. Я очень доволен и счастлив, что белорусский народ очень высоко оценивает эту Победу и отмечает на высоком уровне.

Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!-4

– Мы приехали из Риги, мы здесь уже давно живем. Минск – замечательный город. Праздник великолепный, второй год его уже посещаем. Все нравится, атмосфера обалденная, все добрые, счастливые, улыбаются.
– Не то что в Риге, в Риге нельзя даже цветочки к памятнику положить, более того, памятники посносили все.

Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!-7

У меня воевал дед, Иван Иванович Карась. Он тоже белорус, из Полоцкой области. Прошел всю войну и умер в глубокой старости.

Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!-10

День Победы – мой любимый праздник. Я его отмечаю каждый год, он важен для меня. Тетя моей бабушки служила в Красной армии. Я думаю, что это важный день для всего человечества.

Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!-13

В Беларуси первый раз, приехали из Великого Новгорода, праздник очень нравится. Музей посетили, чистота ваша нас очень поразила и радует.

Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!-16

Мы из Латвии, для нас этот праздник очень значим, потому что происходит переписывание истории. Этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали отметить этот праздник у вас.

Сегодня День Победы в Минске празднуют не только жители тех стран, которые принимали участие в Великой Отечественной. 9 мая 1945-го стало спасительным рубежом для всего человечества, отправной точкой нового мирного времени. И наша задача – сохранить память о подвиге наших героев.

# День Победы # общество

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