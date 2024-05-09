Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!

День Великой Победы вместе с белорусами празднуют и жители других стран. Многих из них сегодня можно встретить на улицах Минска. В нашу столицу они приехали, чтобы почтить память дедов и прадедов, которые в свое время участвовали в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости столицы не только приняли участие в торжествах и народных гуляньях, но и, конечно, поклонились героям той войны у памятников и мемориалов.

Я приехал из России, из далекой Якутии. Я сын фронтовика, сержанта Василия Лыткина, который воевал в 1-м Белорусском фронте, освобождая всю Беларусь, Польшу. Я очень доволен и счастлив, что белорусский народ очень высоко оценивает эту Победу и отмечает на высоком уровне.

– Мы приехали из Риги, мы здесь уже давно живем. Минск – замечательный город. Праздник великолепный, второй год его уже посещаем. Все нравится, атмосфера обалденная, все добрые, счастливые, улыбаются.

– Не то что в Риге, в Риге нельзя даже цветочки к памятнику положить, более того, памятники посносили все.

У меня воевал дед, Иван Иванович Карась. Он тоже белорус, из Полоцкой области. Прошел всю войну и умер в глубокой старости.

День Победы – мой любимый праздник. Я его отмечаю каждый год, он важен для меня. Тетя моей бабушки служила в Красной армии. Я думаю, что это важный день для всего человечества.

В Беларуси первый раз, приехали из Великого Новгорода, праздник очень нравится. Музей посетили, чистота ваша нас очень поразила и радует.