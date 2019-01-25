В Антарктиде подняли флаг нашей страны в честь Дня белорусской науки

Новости Беларуси. В Антарктиде поднят флаг нашей страны. Его установили полярники в честь Дня белорусской науки, который отметят 27 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Южном полюсе развевается и знамя НАН Беларуси. С самого холодного континента планеты – теплые слова поздравлений.

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции:

На самом холодном континенте земли усилиями страны, усилиями коллектива Национальной академии наук создается уникальная круглогодичная исследовательская станция. Такой проект под силу только той стране, в которой имеется крепкий научный фундамент, квалифицированные кадры и воля к победе.