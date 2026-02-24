На стройке Национального исторического музея стартовал финал конкурса «Минский мастер – 2026»

Историческая стройка в центре Минска превратилась в площадку для соревнований. Здесь дали старт финалу городского конкурса «Минский мастер – 2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году он посвящен Году белорусской женщины. Состав желающих одержать победу это подтверждает: 28-ми участницам предстоит за пять дней подготовить и окрасить 3 этаж здания Национального исторического музея, где разместятся экспозиционные залы. Как девушки-мастера меняют облик главного музея страны? – подробности у Дианы Головач.

Утро на стройке Национального исторического музея началось с жеребьевки. Стартовал финал городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер – 2026» среди маляров. В 2026 году он посвящен Году белорусской женщины. На стройке, где традиционно правят мужчины, именно женщины чаще всего берут в руки шпатель и кисть.

На старте у участниц самый важный этап – подготовка основания. От того, как пройдет этот день, зависит все остальное.

Диана Головач, корреспондент:

Для начала выполнения отделочных работ поверхность стен нужно подготовить. Для этого мы берем шпатель и убираем с помощью него песчинки и сор.

Лилия Овсянникова в профессии почти 20 лет. За ее спиной – десятки объектов. Музей истории Великой Отечественной войны, школы, поликлиники, жилые дома. Сегодня к ним добавится и Национальный исторический музей. На человека – почти 100 квадратов. Работать будут пять дней, с 8 утра до 5 вечера. Задача – сделать стены идеальными.

Лилия Овсянникова, маляр строительного управления №67 ОАО «Стройтрест №1»:

Зачистку сделать и загрунтовать, и поклейка стеклохолста, и шпаклевка по стеклохолсту, и окраска. Это все идет в комплексе. Все в очередности, все нужно соблюдать. Хотим зачистить стены, обеспылить, загрунтовать. Если у нас время позволит, то может и зашпаклюем. Будем стараться успеть. За работой участниц следят эксперты. Оценивают не только результат, но и процесс.