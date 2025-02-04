Беларусь и Хабаровский край утвердили план сотрудничества

А вот пример стратегического партнерства двух государств – и в политике, и в экономике – вне всяких сомнений, Союзное государство Беларуси и России. А тысячи межрегиональных связей, очевидно, залог прочности этого тандема. И расстояние здесь вовсе не помеха. Пример тому – взаимный и вполне прагматичный интерес Беларуси и Хабаровского края – одного из самых удаленных уголков России. Делегация во главе с губернатором этого региона сейчас с визитом в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 февраля Дмитрий Демешин обозначил векторы сотрудничества с Могилевской областью. Этот областной центр и Хабаровск связывают давние и прочные контакты, но точек для роста еще немало. Лифтовое оборудование, продукция АПК, малогабаритная коммунальная техника – вот сфера интересов российского региона. Могилевская область, напротив, заинтересована в поставках морепродуктов и сотрудничестве в гуманитарной сфере. Есть все основания для углубления промышленной кооперации и, в частности, создания совместных производств.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы увеличивали объемы товарооборота, за прошлый год 47, практически 48 миллионов долларов. Я глубоко убежден, что это не тот потенциал, который есть между Республикой Беларусь и Хабаровским краем. И наша задача – значительно его увеличить.

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края (Россия):

Сотрудничество будет взаимовыгодное. Точки роста мы увидели, наша теперь обязанность – ввезти наш бизнес. Поддержать нашу промышленность и, соответственно, все эти точки роста развить. Но для этого мы будем тоже видеться чаще.

Новым импульсом для развития взаимоотношений регионов стал подписанный в ходе встречи план – по сути, дорожная карта сотрудничества до 2027 года. Экономика, наука и культура: документ позволит наполнить эти сферы сотрудничества реальным содержанием.