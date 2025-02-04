Заводы и фабрики получают новую жизнь! Как в Беларуси борются с санкциями?

Продуктивное взаимодействие Беларуси и России – лучший ответ на санкции против Союзного государства. Попытки ослабить белорусскую экономику, по задумке Запада, должны были парализовать страну. Остановленное производство, пустые полки супермаркетов и отсутствие торговых контрактов. Так эту картину представляли себе заказчики этого произвола, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но Минск нарушил планы недоброжелателей. Предприятия страны находят новые рынки сбыта, открывают перспективные направления. А при поддержке государства заводы и фабрики получают новую жизнь. Подробнее Марина Кишкурно.

4 февраля у главного станкостроительного предприятия Витебской области два ключевых проекта. В жизнь они будут воплощаться параллельно и без остановки основного производства. Прежде всего, речь идет о создании линейки оборудования, незаменимого при работе с шестеренками. Парк завода пополнят более 30 новых станков – на их закупку выделят почти 50 миллионов рублей, некоторые уже введены в эксплуатацию. Впереди и модернизация. Основной производственный корпус предприятия будет полностью обновлен. Выход на установленные мощности – к 2029 году.

Смелый, амбициозный, перспективный – нет, это уже не о заводе, точнее, не только о нем. У этого стального корабля – новый капитан, сменивший белорусскую столицу на северную. Его задача – не сделать новый завод, а оживить старый. В должности Денис Гусев еще меньше двух месяцев, но так и не скажешь. О предприятии говорит как о родном.

Денис Гусев, генеральный директор предприятия по производству станков:

Когда мне поступило предложение поучаствовать в данном проекте, я с удовольствием согласился, так как для себя понимал, чтобы развиваться, надо выходить из зоны комфорта. 20 лет проработал на головном предприятии в городе Минске. И когда поступило предложение принять участие в этом, с удовольствием согласился. Мы увеличим мощности, нарастим объемы произведенной продукции, а также качество, повысим культуру производства и также создадим благоприятные условия для наших сотрудников.