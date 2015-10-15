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В Беларуси запретили ввозить алкоголь через пункты упрощенного пропуска

15 октября 2015 07:54
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Новости Беларуси. В Беларуси запретили ввозить алкоголь через пункты упрощенного пропуска. Речь о ручной клади и багаже. Это определено постановлением Государственного таможенного комитета, которое вступает в силу сегодня, 15 октября. Норма касается только жителей приграничных регионов. Именно они могут въезжать в Беларусь по упрощенной схеме.

Недобросовестные жители приграничья пользовались своей привилегией и незаконно ввозили в Беларусь спиртное для продажи. Теперь всем желающим ввезти в нашу страну алкоголь придется отправиться на республиканские пункты таможенного оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Таможня Беларуси

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