Новости Беларуси. В Беларуси запретили ввозить алкоголь через пункты упрощенного пропуска. Речь о ручной клади и багаже. Это определено постановлением Государственного таможенного комитета, которое вступает в силу сегодня, 15 октября. Норма касается только жителей приграничных регионов. Именно они могут въезжать в Беларусь по упрощенной схеме.

Недобросовестные жители приграничья пользовались своей привилегией и незаконно ввозили в Беларусь спиртное для продажи. Теперь всем желающим ввезти в нашу страну алкоголь придется отправиться на республиканские пункты таможенного оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.