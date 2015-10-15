В Лиде установили памятный знак героям-авиаторам

Новости Беларуси. В Лиде увековечили подвиг героев-авиаторов. В городе установили памятный знак в честь летчиков, которые сражались в годы войны и исполняли свой долг в мирное время. Символом героизма стал боевой самолёт Су-25. Эта железная птица побывала во многих международных конфликтах и до сих пор на вооружении десятков стран. Отдать дань уважения героизму крылатых ассов пришли сотни лидчан, а пилоты 116-й авиабазы подарили жителям воздушный парад.

Георгий Мишанов, первый заместитель командира учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиабазы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Когда уже непосредственно угроза жизни была, пришлось катапультироваться.

Летчик Георгий Мишанов геройским свой поступок не считает. Когда во время учебного полёта в самолёте Су-25 внезапно вышло из строя управление, он до последнего момента старался спасти боевую машину. А когда стало понятно, что аварии не избежать, увел штурмовик от населённых пунктов.

Георгий Мишанов:

Решение само-то было принято осознанно. Как и любой летчик будет стараться спасти машину и уберечь то, что находится на земле. В совокупности понял, что происходит, что произошел полный отказ, грубо говоря, управления.

Всю значимость поступка майор Мишанов осознал, лишь когда получил от Президента орден «За личное мужество».

Георгий Мишанов:

Я думаю, что для любого в жизни гражданина это очень значимо, когда глава государства вручает награду. Я оценил, было очень приятно и волнительно, скажу честно.

Чтобы увековечить подвиги летчиков, которые совершались на протяжении столетней истории развития авиации, в Лиде открыли памятный знак. Ведь летчики местной эскадрильи участвовали и в Первой мировой, и в Великой Отечественной.

Юрий Карнелович, СТВ:

В качестве памятного знака был выбран легендарный самолет СУ-25. Он зарекомендовал себя как надежная машина во многих международных конфликтах. И до сих пор стоит на вооружении в десятках стран мира.

Торжественное построение, сотни зрителей и слова благодарности воздушным асам. Памятный знак — достойное отражение их подвигов.

Андрей Рачков, командир 116-й гвардейской штурмовой авиабазы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сама работа, она и опасна, и сложна. Героическая работа, но об этом никто не думает. И весь личный состав, в принципе, никогда не думал, чтобы получить награды какие-то медали, ордена. Все служат не ради этого, а ради своей Родины и ради Отчизны, мирного неба над головой, ради своих семей.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Осваиваем новое воздушное судно, учебно-боевой самолёт Як-130. Это и учебный самолёт, символично, что мы готовим курсантов именно здесь в Лиде. И это лёгкий штурмовик.

Еще четыре современных Як-130 примут на вооружение в следующем году. Это сделает Лидскую авиабазу одним из самых оснащенных в стране военно-воздушных подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.