Представительница Беларуси откроет детский музыкальный конкурс «Славянского базара»

В атмосферу «Славянского базара» погружается Витебск. Первые главные звезды – участники детского музыкального конкурса. В 2023 году он проходит 21-й раз. Выступления сегодня, 12 июля, в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. По результатам жеребьевки белоруска София Рустамова откроет конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник продолжит творческий вечер «Мир нашему дому» группы «Аура». Всего в Летнем амфитеатре – главном музыкальном символе фестиваля – пройдет девять концертов. Торжественное открытие уже завтра, 13 июля. 32-й форум обязательно удивит новинками, следуя неизменному своему девизу «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Гостеприимность, открытость, дружественный настрой ждут жителей и гостей города над Двиной.