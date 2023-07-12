Представительница Беларуси откроет детский музыкальный конкурс «Славянского базара»

В атмосферу «Славянского базара» погружается Витебск. Первые главные звезды – участники детского музыкального конкурса. В 2023 году он проходит 21-й раз. Выступления сегодня, 12 июля, в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. По результатам жеребьевки белоруска София Рустамова откроет конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.