«Посёлок в город-конфетку превращается». Посмотрите, как преображают Зельву к «Дажынкам»

Новости Беларуси. Пустующее здание старой поликлиники в Зельве возьмут в хозяйственный оборот – в результате реконструкции оно превратится в многоквартирный дом под арендное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Капитальный ремонт идет на стадионе гимназии и в терапевтическом корпусе больницы. Таким образом, Зельва, словно невеста перед свадьбой, готовится к областным «Дажынкам». Наряжается и хорошеет: больше 80-ти объектов обновят в поселке. Галина Буро посмотрела за ходом работ.

Галина Буро, корреспондент:

Это стадион Зельвенской гимназии № 1. Капитальный ремонт здесь не проводили с момента открытия учебного заведения. Конечно, спортивная зона устарела и морально, и физически. Потому приход строительной техники здесь ждали с нетерпением. К новому учебному году на стадионе появятся площадки с современным оборудованием для игровых видов спорта, футбольное поле и беговые дорожки для занятий легкой атлетикой. Спорт у гимназистов точно будет в моде. На этом не точка, а запятая, и не одна. В столице областных «Дажынак» – Зельве – не смолкает строительный шум. А главврач центральной больницы уже планирует расстановку нового оборудования в обновленном корпусе.

Здесь будут стоять терапевтические, стоматологические установки, прямо здесь.

– В общем, жители Зельвы теперь будут красиво улыбаться?

– Думаю, что да, во все 32! Улыбается и медперсонал – еще бы, терапевтический корпус уже давно требовал капитального ремонта: от краски и плитки до современной медицинской техники.

Игорь Муха, главный врач Зельвенской центральной районной больницы:

Также это будет оборудование в женскую консультацию – это кушетки, стулья, те же компьютеры закуплены для того, чтобы у нас все-таки информатизация здравоохранения на первом месте. Поэтому дабы была не только по обращениям граждан, а они могли свободно через интернет, сидя дома, записаться на прием к врачу.

А это, пожалуй, самый известный местный долгострой. С 1990-х годов законсервированное строение мозолило глаза зельвенцам. И, наконец, оно обретает новую жизнь. Изначально здание проектировалось под поликлинику, сегодня в ней необходимости нет, а вот в жилом доме есть. Квартиры получат новоселы уже осенью – сейчас готовят списки нуждающихся.

Марина Шлык, начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Зельвенского райисполкома:

Проектом предусмотрено 64 квартиры, из которых 12 будут являться социальными, остальные 52 – арендными. Предусмотрено девять квартир-студий больших. И остальные – двух- и трехкомнатные квартиры, достаточно большой площади – до 80 метров квадратных.

Масштабы ремонта заметны не вооруженным глазом: свежий асфальт на дорогах, тротуары мостят плиткой, делают велодорожки, обновляют фасады зданий, пять улиц под полную реконструкцию с перекладкой коммуникаций. Больше 80 объектов в Зельве отремонтируют к празднику. Поселок будет не узнать – радуются местные жители.

Екатерина Горная, жительница Зельвы:

Стадион городской у нас улучшился, очень много цветочных композиций появилось в городе, поликлинику перестраивают, улицы асфальтируют, в общем, поселок в такой город-конфетку превращается. Поэтому с каждым днем мы думаем, что к «Дажынкам» это будет просто город, в котором захочется жить, совершенствоваться и приглашать гостей сюда.