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Белорусских туристов эвакуировали с Эльбруса – никто не пострадал

12 июля 2023 06:18
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Белорусские туристы эвакуированы с Эльбруса. Спасательная операция завершена минувшей ночью. Никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских туристов эвакуировали с Эльбруса – никто не пострадал-1

Как информирует МЧС России, при спуске с горы Эльбрус на высоте 5 300 метров туристическая группа из пяти человек (четверо белорусов и россиянин) попросила о помощи, поскольку двум ее участникам стало плохо. На место отправились несколько специалистов высокогорного поискового отряда.

Белорусских туристов эвакуировали с Эльбруса – никто не пострадал-4

– Как самочувствие?
– Пойдет.

Белорусских туристов эвакуировали с Эльбруса – никто не пострадал-7

Обнаруженные спасателями альпинисты в сопровождении специалистов продолжили спуск и теперь находятся в поселке Терскол.

# Спасение # общество # Фотофакт

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