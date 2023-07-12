Белорусских туристов эвакуировали с Эльбруса – никто не пострадал

Белорусские туристы эвакуированы с Эльбруса. Спасательная операция завершена минувшей ночью. Никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как информирует МЧС России, при спуске с горы Эльбрус на высоте 5 300 метров туристическая группа из пяти человек (четверо белорусов и россиянин) попросила о помощи, поскольку двум ее участникам стало плохо. На место отправились несколько специалистов высокогорного поискового отряда.