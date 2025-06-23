Инфекционную больницу на Долгиновском тракте планируют ввести в эксплуатацию в 2026-м

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учреждение рассчитано на 264 места. На площади более 10 гектаров вырастет 7 корпусов. В клинике предусмотрено отделение особо опасных инфекций, а также реанимации с самым современным оснащением. О расширении возможностей столичного здравоохранения шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с коллективом Городской клинической инфекционной больницы. В столице развитию этой сферы уделяют особое внимание. Упор на качество оказания услуг, техническую оснащенность и строительство новых объектов.

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Нам очень приятно посещение администрации и внимание к медицинской части деятельности нашего города. Нам, конечно же, очень приятно. Мы с нетерпением ждем ввода нового корпуса, который обещают к следующему Дню города нам ввести. Естественно, мы готовимся и понимаем, что стены несколько тесноваты.

На встрече речь шла о социально-экономическом развитии города. Говорили о строительстве и капитальном ремонте жилфонда. Столица занимает лидирующие позиции в этих сферах. Так в 2025 году в Минске введут в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. Активно развивается и транспортная сфера. Строится четвертая линия метро.