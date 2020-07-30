Инфантилизм кандидатов в Президенты и наигранные слёзы. Мнение Григория Азаренка

Григорий Азаренок:

Характерная тенденция современности – у большинства лидеров крупных европейских держав нет детей. Не знает материнских чувств Ангела Меркель. Не был в роли отца президент Франции Эммануэль Макрон. То же самое с премьерами Шотландии, Голландии, Швеции. То есть большинство тех, кто принимает решение о будущем континента, прямой личной заинтересованности в этом будущем не имеют. Зато они очень любят чужих детей.

Знаете ли вы, что такое европейская ювенальная юстиция? Перевод с латыни – «детское право». Свод законов, регулирующий права и обязанности детей и их родителей. В мире это понятие давно стало нарицательным. И символизирует оно жестокость, бездушность и беспредел.

Российская актриса Наталья Захарова столкнулась с этим напрямую. Ее дочь в возрасте трех лет забрали французские органы опеки. По обвинению в (официальная формулировка) «удушающей, захватнической любви матери к своему ребенку». Ее написал психолог приюта, который никогда не видел ни актрису, ни ее дочь. В 2006 году она виделась со своей дочерью. Прямая речь: «В день ее рождения. Наши встречи с Машей проходили всегда абсолютно одинаково. И ужасно. Крошечная комната, две надзирательницы (одна – за матерью, вторая – за дочерью), которые прихлебывали чай. Мы с Машей сидели за маленьким детским столиком для трехлетних детей, на крошечных стульчиках. Был кусок торта, в который мы натыкали свечек. У нас есть секретная тетрадка, которую Маша завела, чтобы надзирательницы не знали, о чем мы говорим во время свидания. Она писала там: мама, дорогая, я тебя люблю». Дело дошло до тюрьмы. Сейчас Наталья на свободе, но ситуация до сих пор не разрешилась.

Таких историй сотни. Детей могут забрать по любому надуманному предлогу. Нет апельсинов в холодильнике, пенка на варенье, недостаточно дорогая одежда, строгость в обучении. А что-нибудь вы слышали про черный бизнес продажи детей? Поинтересуйтесь. Думаете, в России просто так вводили известный «закон Димы Яковлева»? Во всем этом вертятся миллионы долларов. И вот к таким заботливым опекунам отправила своих детей Светлана Тихановская.

Григорий Азаренок:

В Беларуси тоже есть законодательная система охраны детства. В бытность свою педагогом я входил в комиссию, которая занималась подобным процессом. И могу заявить ответственно: изъять ребенка из семьи неимоверно трудно. На это могут уйти годы. Еще сложнее лишить родительских прав. И это правильно. Как бы не складывалась ситуация, ребенку лучше всего жить с родителями.

Давайте вспомним 2010 год. Сколько было воя по поводу Даниила Санникова? И что? Процесс закончился, ребенок остался со своими одиозными родителями. И все благополучно забыли эту историю. Белорусское государство никогда не спекулировало детьми. Ну нет таких историй и примеров.

«Где сокровище твое, там и сердце твое» – древняя евангельская мудрость. Дети Светланы Тихановской сейчас на Западе. Помогла ей переправить их журналистка Радина. Учитывая ювенальные законы Европы, можем ли мы назвать Светлану независимым человеком? Сможет ли она остановиться, если кураторы потребуют вести людей на площадь и тонко намекнут ей на детей? Это сильнейший рычаг давления, который обязательно используют. Светлана, вы в ловушке. Я рекомендую вам сейчас приложить все усилия, чтобы вернуть детей домой.

Вторая материнская история. Вероника Цепкало заявила, что ее муж сбежал с детьми в Россию, потому что в школу к детям приходили работники прокуратуры. И еще с пафосом это на митинге рассказала. Лицемерие невероятное. Вопросом родительских прав на начальном этапе работники прокуратуры не занимаются. В школе на каникулах они нашли бы только ремонтную бригаду.

Цепкало увез детей в Россию, потому что опасается за свою жизнь и жизнь своих детей. Так он сказал. А Вероника осталась здесь. Значит, за нее не страшно? Может, после интернет-скандала семейное счастье все-таки рухнуло? Но это уже малаховщина. Мне кажется, все гораздо проще. Мы наблюдаем спектакль, где все – любовь, страх, опасность, побег – постановочное. Актеры плохие, но кое-как гонорары отрабатывают.

Не делайте детей заложниками своих амбиций. Подумайте об их безопасности. Верните в Беларусь.