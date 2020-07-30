Понадобится ли свитер? Синоптики рассказали о погоде в начале августа

Новости Беларуси. Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет в начале августа.

Как сообщает Белгидромет, 31 июля в республике будет облачно с прояснениями. Ночью осадки не ожидаются, днём кратковременные дожди пройдут по всей территории Беларуси, за исключением Гомельской и Брестской областей. Возможны грозы.

Ветер западный 5-10 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +12… +14°C, в Минске будет немного прохладнее – +10… +12°C. Днём потеплеет до +17… +19°C, в Гомельской и Брестской областях воздух нагреется до +23°C.

1 августа местами по стране прогнозируются дожди, днём возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ночью похолодает до +9… +14°C, днём – потеплеет до +16… +22°C. На западе страны столбик термометра поднимется до +24°C.

2 августа осадки не ожидаются. Ночью воздух остынет до +7… +13°C, днём – нагреется до +19… +25°C. На юго-западных территориях температура воздуха может достичь отметки в +27°C.

Ночью 3 августа в основном осадков не будет, утром и днём по северо-западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

4 августа на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, днём в отдельных районах прогнозируются грозы. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +12… +18°C, днём – поднимется до +18… +25°C. На юго-востоке страны воздух нагреется до +26… +28°C.