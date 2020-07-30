Космические помидоры и устричный гриб на кофейной гуще. Минчанин выращивает экзотические растения прямо на балконе

Корреспонденты программы «Минск и минчане» побывали в гостях у Андрея Пташника – растениевода и основателя коллектива городских огородников.

Как любимое занятие стало делом жизни?

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников «Город огород»:

На самом деле интерес к растениям был давно. Он мне не чужд, как и любому белорусу. Я давно помогал маме на маленьком участке недалеко от Минска. Но прямо увлечься растениями – это, наверное, после того, как я съездил с сестрой в Данию и побывал там на одной из крыш Копенгагена. На крыше местные жители устроили полноценный, масштабный огород, на котором они растят травы, ягоды, овощи. Там даже была маленькая теплица, время от времени в которой они устраивают ужины для гостей, приглашают туда молодых, амбициозных шеф-поваров. И это все нас так впечатлило, что на следующий день мы сидели дома и думали: так, супер, нам надо что-то такое устроить. Думали, с чего начать, и поняли, что базы у нас ноль. И решили попрактиковаться на своих балконах. Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка Как появилась идея создания клуба?

Андрей Пташник:

Мы не рассчитывали создать что-то такое масштабное. Мы просто завели для себя инстаграм-акаунт, в котором мы обменивались какими-то идеями, вдохновением. И постепенно к нам начали присоединяться люди. И буквально через год у нас было 7 тысяч единомышленников, которые тоже рассказывали про то, что они растят на своих балконах. Изначально наш коллектив начинался из 5 родственников. Постоянных людей, которые уже пишут что-то для читателей – уже более 20. «В горшок мы подсеиваем полезный грибок – микоризу». Как вырастить перец чили на балконе Что привлекает в теме выращивания растений?

Андрей Пташник:

В Беларуси много молодых огородников, которые этим интересуются. И это хобби на самом деле не для тех, кто вышел на пенсию, а для всех, потому что это действительно интересно. Для себя тут может найти каждый что-то свое. В принципе, растениеводство – это и наука, это и история, это все, что угодно. Я, наверное, сам скептически смотрел на огородничество: помидоры растить, проще купить. Но когда ты занимаешься этим, начинаешь больше читать и погружаешься в эту тему. Понимаешь, насколько все широко, что это как космос. Даже это и есть космос. На самом деле: это помидор – не просто помидор. Это помидор, который участвовал в космической программе. Который специально выращивали, создавали, чтобы колонизаторы космоса могли питаться там. И зная все это, ты уже начинаешь смотреть на помидор не просто, как на помидор, а как уже – интересно, а что это за сорт? А как его растили?

Какие цели перед собой ставит клуб? Андрей Пташник:

Планы масштабные. Первоочередная задача – это выйти из своих балконов. Там, где мы сейчас находимся. Потому что мы сейчас немного разрознены – выйти на какую-то единую площадку, где мы могли бы встречаться, растить, обсуждать, как это происходит. И показывать, насколько это интересно. Что это не просто овощи, а, например, базилик, который прилетел из Италии. Среди нас много устоявшихся городских жителей, которые не планируют переезжать в деревню либо на дачу. И для них, и для нас это отличная возможность не терять связь с природой.

Выращивание продуктов на подоконнике популярно во всем мире. Так что если у вас нет дачного участка, есть вариант побаловать себя витаминами, собирая их прямо на балконе круглый год. Фитолампы: как правильно выбрать и установить Сколько нужно времени на уход за растениями?

Андрей Пташник:

Я трачу времени на уход за растениями от силы полчаса с утра. Но если изучение темы, то тут уже безгранично. Можно хоть целый день сидеть и читать про растения. Я меняю растения каждый сезон. И подбирают конкретную культуру к имеющемуся огороду. Сейчас вот у меня многолетние растения – это перцы «Боливийская радуга». Очень острые перцы, отлично идут как приправа. Я часто из использую. Помидоры, которые я тоже часто использую для приготовления блюд. Базилик с помидорами – это уже готовый капризе. Щавель и салат, немножко земляники. Карликовый кейл – из него получаются вкусные чипсы. Вкусно и полезно. Из самых необычных, что растет у меня на балконе – это королевский устричный гриб, который растет на кофейной гуще. Эти грибы поставляются в рестораны уровня Мишлен. Тем самым можно сэкономить и у себя на балконе попробовать вырастить какую-то диковинку. Еще из интересного – это мексиканский огурец или мышиная дыня. Он вырастает как микро-арбузики и имеет такой кисловато-специфический вкус. Он очень интересен в салатах.