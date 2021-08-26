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Индивидуальный подход и своя кормовая база. Вот как «Агрокомбинату Снов» удалось достичь высоких надоев

26 августа 2021 07:18
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Новости Беларуси. «Агрокомбинату Снов» 70 лет. От истории к инновациям. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, почему сюда стремятся выпускники аграрных вузов и как производят узнаваемые бренды.

Молочные реки и удивительно урожайные нивы. Мы на одном из самых современных агрохолдингов страны. «Агрокомбинату Снов» в августе исполняется 70 лет. Здесь чтят традиции и работают целыми династиями. А технологии сельского хозяйства вывели на европейский уровень.

Индивидуальный подход и своя кормовая база. Вот как «Агрокомбинату Снов» удалось достичь высоких надоев-1

Восемь молочно-товарных ферм, свинокомлекс, комбикормовый завод, мясокомбинат, полеводческие бригады, ремонтные мастерские, сеть фирменной торговли – все это один современный агрохолдинг. Постоянная модернизация и внедрение инноваций – одно из главных требований. Именно здесь первыми в стране опробовали, например, карусель для дойки.

Индивидуальный подход и своя кормовая база. Вот как «Агрокомбинату Снов» удалось достичь высоких надоев-4

Один круг – около семи минут. За это время корова отдает примерно 10 литров молока. Да и вообще предприятие может похвастаться высокими надоями. На одну буренку 11 с лишним тысяч килограммов молока в год. Помогают индивидуальный подход и своя кормовая база.

Индивидуальный подход и своя кормовая база. Вот как «Агрокомбинату Снов» удалось достичь высоких надоев-7

Валерьян Корсак, бригадир молочно-товарной фермы:
Дойка зарекомендовала себя с хорошей стороны. За 12 лет практически никакому сложному ремонту не подвергалась, за исключением технического обслуживания. Все зависит от генетики коров, от кормовой базы, технологии содержания. Эти три пункта должны выполняться, чтобы достичь высоких рубежей. На этой ферме надоено за прошлый год 10 948 килограммов на корову.

Не менее эффективна для доения и так называемая «елочка». На этой линии справляются всего три оператора. И если вы думаете, что с современным оборудованием труд доярки проще простого, это отнюдь не так.

Индивидуальный подход и своя кормовая база. Вот как «Агрокомбинату Снов» удалось достичь высоких надоев-10

Раиса Бобрикович, оператор машинного доения:
Они чувствуют, но коровы спокойные у нас. Они не бьются. Пробуйте на кнопочку нажимать.

Яна Шипко, корреспондент:
Что это значит?

Раиса Бобрикович:
Это пуск.

Яна Шипко:
То есть заработал этот аппарат. Как он правильно называется?

Индивидуальный подход и своя кормовая база. Вот как «Агрокомбинату Снов» удалось достичь высоких надоев-13

Раиса Бобрикович:
Это соски. Сейчас аппарат поднимаем туда, подключаем все четыре соска.

Во-первых, буренки любят ласку и внимание. Во-вторых, прежде чем подключить аппарат, нужно тщательно вытереть вымя дезинфицирующим средством и сдоить вручную немного молока. Вот здесь-то моя экспресс-стажировка и застопорилась.

Яна Шипко:
Самый ответственный момент, очень страшно сделать что-то не так.

Индивидуальный подход и своя кормовая база. Вот как «Агрокомбинату Снов» удалось достичь высоких надоев-16

Раиса Бобрикович:
Нажимаем немного сильнее. Вот этот сосок, а потом этот. Вот и все, она сейчас будет доиться.

Индивидуальный подход и своя кормовая база. Вот как «Агрокомбинату Снов» удалось достичь высоких надоев-19

Сама Раиса на ферму пришла работать 20 лет назад. Сравнивать есть с чем.

Раиса Бобрикович:
Я когда пришла, мы доили бочками, была бочковая система. А потом молокопровод у нас был, сейчас новейшая дойка. В те времена было трудновато, а сейчас намного лучше и легче. Много доим коров, много лет работаем, мне нравится. Мне сами по себе коровы нравятся.  Каждая коровка чувствует доярку, свою хозяйку.

Зарплата около 1 400 рублей. Председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» об условиях работы специалистов – подробнее здесь

# Сельское хозяйство # общество # Валерьян Корсак # Раиса Бобрикович # Яна Шипко # Фотофакт

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