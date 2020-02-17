В 2023 году из общепита Беларуси может полностью исчезнуть пластиковая посуда

Новости Беларуси. Все виды пластиковой посуды в общепите могут запретить с 2023 года. В Минприроды рассказали, как это будет происходить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переход к полному запрету будет поэтапным, чтобы отрасли и бизнес могли подготовиться и перестроить свое производство. Некоторые виды такой посуды попадут под запрет уже с начала 2021 года. Предполагается, что это будут различные контейнеры и коробки, палочки для размешивания, стаканы, тарелки и чашки. В то же время сохранится продажа и использование одноразовых пластиковых крышек для стаканов, ложек, вилок, ножей и коктейльных трубочек.