Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

Новости Беларуси. Теперь передать подарок подопечным психоневрологического интерната может любой минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Просто оставьте его в специальной бочке в культурном центре по адресу Машерова 9/8. Всего в интернате № 3 в Новинках живут 700 людей с инвалидностью. А это значит, что ежедневно день рождения отмечают как минимум двое из них.

К сожалению, в силу болезни не все помнят о собственном празднике. А потому администрация интерната каждую последнюю среду месяца устраивает День именинника с конкурсами, играми в кругу родных и близких. Но не ко всем виновникам торжества могут приехать родственники. А потому интернат готов принять в гости небезразличных людей, которые хотят лично поздравить ребят. Волонтеры же стараются приезжать сюда с подарками минимум два раза в неделю.