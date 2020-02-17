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Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

17 февраля 2020 20:39
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Новости Беларуси. Теперь передать подарок подопечным психоневрологического интерната может любой минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната-1

Просто оставьте его в специальной бочке в культурном центре по адресу Машерова 9/8. Всего в интернате № 3 в Новинках живут 700 людей с инвалидностью. А это значит, что ежедневно день рождения отмечают как минимум двое из них.

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната-4

К сожалению, в силу болезни не все помнят о собственном празднике. А потому администрация интерната каждую последнюю среду месяца устраивает День именинника с конкурсами, играми в кругу родных и близких. Но не ко всем виновникам торжества могут приехать родственники. А потому интернат готов принять в гости небезразличных людей, которые хотят лично поздравить ребят. Волонтеры же стараются приезжать сюда с подарками минимум два раза в неделю.

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната-7

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната-9

Алексей Тарасевич, волонтер благотворительной организации «‎Каникулы»‎:
Косметика может быть для женщин, это могут быть какие-то украшения, которые тоже очень любят женщины. Это могут быть и это очень круто какие-то электроприблуды, типа, MP3-плееры или даже CD-плееры.

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната-12

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алексей Тарасевич # Фотофакт

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