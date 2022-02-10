«Многие люди не понимают важности». В Минске на кондитерском предприятии обсудили проект Конституции

Олег Климович, начальник отдела предприятия:

Такие диалоговые площадки нужны по одной простой причине: многие люди просто не понимают важности новой Конституции. Один из основных вопросов – это вопрос семьи. Мы растим свое поколение и им передаем эту новую Конституцию. Хотелось бы, чтобы после референдума, после принятия новой Конституции такие диалоговые площадки продолжились. И чтобы наши депутаты и депутаты будущего Всенародного собрания встречались с трудовыми коллективами. Не только отвечали на их вопросы и слушали их насущные проблемы, но и разъясняли некоторые законодательные вещи, некоторые законодательные документы, которые они внедряют в нашу жизнь.