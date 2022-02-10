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«Многие люди не понимают важности». В Минске на кондитерском предприятии обсудили проект Конституции

10 февраля 2022 16:28
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Новости Беларуси. На предприятиях и в организациях продолжают обсуждать вынесенный на референдум проект изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Многие люди не понимают важности». В Минске на кондитерском предприятии обсудили проект Конституции -1

Одна из диалоговых площадок прошла на столичном предприятии кондитерских изделий. В рамках открытого диалога участники обсудили ключевые поправки в Основной закон. Спикеры подчеркнули значимость сохранения исторической памяти, воспитания патриотизма, а также формирование традиционных семейных ценностей. Среди популярных тем – статус и полномочия Всебелорусского народного собрания.  

«Многие люди не понимают важности». В Минске на кондитерском предприятии обсудили проект Конституции -4

Олег Климович, начальник отдела предприятия:  
Такие диалоговые площадки нужны по одной простой причине: многие люди просто не понимают важности новой Конституции. Один из основных вопросов это вопрос семьи. Мы растим свое поколение и им передаем эту новую Конституцию. Хотелось бы, чтобы после референдума, после принятия новой Конституции такие диалоговые площадки продолжились. И чтобы наши депутаты и депутаты будущего Всенародного собрания встречались с трудовыми коллективами. Не только отвечали на их вопросы и слушали их насущные проблемы, но и разъясняли некоторые законодательные вещи, некоторые законодательные документы, которые они внедряют в нашу жизнь.  

«Многие люди не понимают важности». В Минске на кондитерском предприятии обсудили проект Конституции -7

Такие диалоговые площадки дают возможность каждому выразить мнение. Для разъяснений новаций Основного закона организованы общественные приемные и горячие телефонные линии.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля.  

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# Конституция # общество # Олег Климович # Фотофакт

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