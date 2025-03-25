Конкурс по художественному текстилю собрал юных мастеров со всей Беларуси! Пообщались с победителем городского этапа
В Минском дворце детей и молодежи прошел городской этап республиканского конкурса юных мастеров по художественному текстилю. Это событие собрало 19 талантливых школьников из столичных школ, которые продемонстрировали свои навыки и творческий подход к созданию уникальных текстильных изделий.
О подробностях рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Дейко, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи, руководитель народного коллектива «Белорусское народное ткачество», и Арсений Новиков, воспитанник этого коллектива, победитель городского этапа республиканского конкурса мастеров по текстилю.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как молодой человек мог обратить внимание вообще на этот вид творчества?
Арсений Новиков, воспитанник народного коллектива «Белорусское народное ткачество»:
Во-первых, мне это творчество очень понравилось тем, что я подошел, увидел узор, мне тоже захотелось это попробовать. Но сначала я занимался фетром, бисером. Это в начале года, а потом уже начал ткать пояса. Потом меня пригласили на республиканский конкурс. И вот я выиграл, занял первое место.
Ольга Бурлакова:
Расскажи про работу, которая победила на конкурсе.
Арсений Новиков:
Вообще я ее соткал за два часа, хотя можно было еще час, но я еще час потом просто отдыхал. Это работа про Минский район, город Червень.
Наталья Дейко, руководитель народного коллектива «Белорусское народное ткачество»:
По условиям конкурса мы представляем свой регион. 11 апреля приедут дети в наш Национальный центр детского творчества. Приедут все победители, и каждый должен представлять свой конкретно регион, поэтому нам, естественно, надо было взять что-нибудь минское. Мы взяли конкретно пояс, подобрали к нему нитки, цвета, чтобы он один в один повторял, заправили, и Арсений его соткал.
Подробности смотрите в видео.