Конкурс по художественному текстилю собрал юных мастеров со всей Беларуси! Пообщались с победителем городского этапа

В Минском дворце детей и молодежи прошел городской этап республиканского конкурса юных мастеров по художественному текстилю. Это событие собрало 19 талантливых школьников из столичных школ, которые продемонстрировали свои навыки и творческий подход к созданию уникальных текстильных изделий.

О подробностях рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Дейко, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи, руководитель народного коллектива «Белорусское народное ткачество», и Арсений Новиков, воспитанник этого коллектива, победитель городского этапа республиканского конкурса мастеров по текстилю.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Как молодой человек мог обратить внимание вообще на этот вид творчества?