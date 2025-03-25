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На бюджет примут более 30 тыс. студентов – Минобразования утвердило план приёма в белорусские вузы

25 марта 2025 07:21
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На бюджет примут более 30 тысяч студентов – Минобразования утвердило план приема в белорусские вузы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На бюджет примут более 30 тыс. студентов – Минобразования утвердило план приёма в белорусские вузы-2

Всего в 2025 году в университетах страны готовы принять 48 300 первокурсников. Набор на бюджетную форму вырос на 400 человек к уровню 2024 года. Больше будет педагогов и медиков, специалистов для АПК, а также инженеров. При этом уменьшены заявки высших учебных заведений на платную форму получения образования. Это сделано с учетом востребованности экономикой, а также перспективной потребностью заказчиков кадров.

# Высшее образование в Беларуси # Образование в Беларуси

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