Директор НЦЗПИ: «Законодательство должно быть простым и понятным»

Юлия Огнева, СТВ: Насколько я знаю, за рубежом – и вы говорили об этом в одном из своих интервью – есть такая норма: принимаешь один законопроект и ты должен закрыть аналогичный другой. Да? Мы по такому пути идем?

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:

Это не стало нашей нормой деятельности, но мы стараемся закладывать это в свою деятельность. Да, на сегодня в стране 250 законов, 26 кодексов. Но это не говорит о том, что мы не должны упрощать эту сферу. Все-таки большинство граждан не пользуются услугами профессиональных адвокатов. Они должны иметь возможность разобраться в определенных ситуациях самостоятельно, поэтому законодательство должно быть простым и понятным.