Импульс развития. Новые экономические стратегии Беларуси и ОАЭ

Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В программе были встречи с руководством этой страны и деловыми кругами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

IT, продукты питания, техника. Какие перспективы есть у сотрудничества Беларуси с ОАЭ

Какие экономические результаты можно констатировать прямо сейчас? В 2017 году страны наторговали более чем на 90 миллионов долларов, в 2018-м – почти на 75 миллионов. За семь месяцев 2019 года товарооборот превысил 55 миллионов, что на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Растут и прямые иностранные инвестиции – в январе-июле Объединенные Арабские Эмираты вложили в белорусскую экономику более 25 миллионов долларов.