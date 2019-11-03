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Импульс развития. Новые экономические стратегии Беларуси и ОАЭ

03 ноября 2019 19:21
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Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В программе были встречи с руководством этой страны и деловыми кругами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Какие экономические результаты можно констатировать прямо сейчас? В 2017 году страны наторговали более чем на 90 миллионов долларов, в 2018-м – почти на 75 миллионов. За семь месяцев 2019 года товарооборот превысил 55 миллионов, что на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Растут и прямые иностранные инвестиции – в январе-июле Объединенные Арабские Эмираты вложили в белорусскую экономику более 25 миллионов долларов.

Импульс развития. Новые экономические стратегии Беларуси и ОАЭ -1

Юлия Огнева, СТВ:
Очевидно: это далеко не те объемы, на которые рассчитывают обе стороны. Серьезный импульс развитию сотрудничества придают визиты на самом высоком уровне. Помните, в сентябре в Минске был наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. И вот Александр Лукашенко отправился в ОАЭ. Не нужно быть бизнес-аналитиком, чтобы сказать однозначно: результаты не заставят себя ждать.

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Одной из сфер, в которых страны планируют взаимодействовать особенно активно, называется аграрный сектор. Анонсированы крупные контракты.

# Беларусь-ОАЭ # общество # Юлия Огнева # Фотофакт

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