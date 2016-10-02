Отопительный сезон не за горами: кому помогут оплатить жировку

Новости Беларуси. В Беларуси на неделе начала действовать система помощи государства в оплате услуг ЖКХ нуждающимся. Вступил в силу соответствующий Указ Президента. Автоматически назначать субсидии – помощь – будут неработающим пенсионерам и инвалидам с недостаточным уровнем обеспечения. По заявительному принципу – тем, кто подтвердит затруднительное финансовое положение. Первые суммы госпомощи, начисленные за октябрь, будут в ноябрьских жировках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Инженер Александр Глобаж сегодня, как спортсмен на низком старте. Ждет команды и в любую минуту готов повернуть рычаг. Теплоузел без преувеличения – сердце дома. По трубам-артериям именно отсюда будет подаваться тепло в каждую квартиру.

Александр Глобаж, главный инженер товарищества собственников:

В любой момент мы открываем два крана, включаем регулятор – все, пошла горячая вода. Хоть завтра можем включить.

К известной поговорке «Готовь сани летом», энергетики добавляют: и котельные тоже. Готовиться к отопительному сезону начали еще в мае. Потому, когда бы ни пришло похолодание – неделей раньше, неделей позже, – страна была бы к нему готова.

Дмитрий Плашков, начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома

Вначале включаются социальные объекты детские сады больницы школы, архивы, музеи. При температуре среднесуточной 10 градусов и ниже пять суток подряд. При температуре 8 градусов и ниже те же пять суток включается жилищный фонд и учреждения образования другие.

В самом северном регионе страны к нынешнему отопительному сезону подошли, что называется, в полной боевой готовности. Еще в прошлом году на месте этой современной котельной была топочная на три котла. Обогревали дровами, а если тепла не хватало – включали дополнительную газовую подстанцию.

Дмитрий Котов, оператор котельной Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

Раньше на дровах работали с утра до вечера. А сейчас кнопки нажимаешь и смотришь за параметрами.

Новая котельная – своеобразный испытательный полигон. Здесь впервые в стране давать тепло будут с применением новейших технологий. Работает станция на щепе. Благодаря этой системе выброс в атмосферу тепла гораздо ниже по температуре. То есть больше энергии остается внутри и идет потребителям. Экономия очевидна. В денежном выражении – больше 160 миллиардов неденоминированных рублей в год.

Сергей Буйко, старший мастер участка химводоочистки Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

Раньше такое оборудование закупали в германии, а это белорусская разработка.

В перспективе – апробировать котельную и на ее основе внедрить подобные проекты в системе ЖКХ по всей стране.

Василий Шнитников, заместитель главного инженера Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

Это наш пилотный проект, которого в Беларуси пока нет.

Маленькая Василина погостить к бабушке приехала из Витебска. Чтобы девочке было комфортно, отопление решили включить по собственному графику. Тем более, за лето к деревне успели подвести газ. Уже завтра в доме Тумановых вместо дров, брикета и газовых баллонов появится новая система обогрева.

Ольга Туманова, житель деревни Калиново Витебской области:

Мы так долго ждали, потому что носить дрова и опилки – это грязь. А теперь будет чистенько, аккуратненько и тепло.

Чтобы в срок батареи стали горячими, специалисты провели огромную подготовительную работу – поменяли километры теплотрасс, заменили старое оборудование на современные котлы, отремонтировали кровлю. К 1 октября все потребители получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Сергей Ананьев, начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления ЖКХ:

На складах котельных нами были созданы запасы твердых видов топлива.

При этом не стоит забывать – тепло значительно утяжелит жировки. Подорожает и вода в пустующих квартирах. Хозяева квадратов, на которых никто не проживает, за водоснабжение будут платить в зависимости от площади квартиры по установленному тарифу. В помощь тем, для кого коммунальные платежи – слишком весомая статья расходов, с 1 октября заработала система безналичных жилищных субсидий.

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В первую очередь она направлена на поддержку пенсионеров и социально-уязвимых категорий населения в условиях роста уровня возмещения затрат ан ЖКУ.

Помогать будут адресно, а сумму рассчитают для каждого индивидуально. Получение субсидий возможно по двум сценариям. Автоматически помощь получат инвалиды и одинокие пенсионеры – та категория граждан, чьи доходы прозрачны и в подтверждениях не нуждаются. Все остальные могут обращаться в расчетно-справочные центры. А вот тот, у кого в собственности сразу несколько квартир на безналичные субсидии рассчитывать не сможет. Не полагается доплата и людям, которые, сдают свои квадратные метры. Без госдотации останутся и безработные, которые не числятся на бирже труда.

Наталья Чернуха, начальник расчетно-справочного центра № 3 Центрального района Минска:

Безналичные жилищные субсидии будут предоставляться гражданам, если 20% в городе Минске и 15% в сельской местности совокупного дохода не покрывают затраты на начисление ЖКУ по нормативу. Будут учитываться пенсии, дополнительные источники, наличие ЧУП, договоров найма, наличие в собственности жилых помещений – все будет учитываться при расчете субсидий.

Еще один важный нюанс помогать оплачивать будут только основные жилищно-коммунальные услуги, причем только по нормативам потребления. Поэтому если человек израсходовал за месяц больше положенного, то субсидии ему дадут лишь на ту сумму, которая покрывает норму. Все остальное придется оплачивать самому.

Синоптики прогнозируют – теплее в квартирах станет не раньше середины октября. Именно тогда, вероятнее всего, температура опуститься до необходимых для включения отопления +10.