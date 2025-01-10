Иммунотерапию с применением клеток-киллеров в РНПЦ детской онкологии прошли 28 пациентов

От духовного наследия к материальным достижениям. Правда рассмотреть это можно лишь на клеточном уровне. А вот результат – спасение человеческих жизней – по истине бесценен. Белорусские детские онкологи разработали новую методику лечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это эффективное дополнение к традиционным подходам. Суть в том, чтобы с опасной патологией бороться с помощью специальных клеток-киллеров. Подробности – в материале Арины Поповой.



Звон колокола ремиссии – символ того, что тяжелый путь терапии, которая длилась более полугода, для Александры и ее 6-летней Кристины уже позади. В семью Калиновых беда пришла в мае 2024-го. Диагноз – острый миелоидный лейкоз, рак крови – поначалу прозвучал приговором. Ведь заболевание редкое (в среднем 12 случаев в год по всей Беларуси) и при этом тяжелое. Врачи сразу предупредили: впереди – высокодозная химиотерапия и пребывание в больнице практически все время лечения.

Александра Калинова:

На тот момент я думала, что это неизлечимая болезнь. Страх от того, что можно не вылечиться, но когда нам предложили варианты лечения, тогда становится легче. Поверьте, здесь очень высококвалифицированные врачи. Они знают, что они делают.

Врачи из РНПЦ детской онкологии предложили участие в новом научно-исследовательском проекте. Суть – в дополнении к химиотерапии нового лечения со специальными клетками-киллерами. Они уже содержатся в организме каждого из нас и позволяют бороться с вирусами и опухолями. Но у пациента с онкологией злокачественные образования становятся не чувствительными к ЕК-клеткам. Тогда возникает необходимость получить новые и искусственно ввести их больному. Процесс многоэтапный и очень непростой.

Мария Наумович, врач-детский онколог-гематолог отделения трансплантации РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

После забора крови у донора, а чаще это родители, мы забираем от 50 до 100 мл периферической крови. Процедура эта абсолютно безболезненная и безопасная, в течение 10 -14 дней эти клетки культивируются, экспонсируются в лаборатории. И мы получаем наш клеточный продукт в объеме 20-30 мл буквально, но при этом там десятки миллионов естественных киллерных клеток. Самым сложным в процессе разработки как раз было сделать так, чтобы киллерных клеток в маленьком объеме вещества стало гораздо больше. Добиться этого удалось, сегодня технология запатентована.

Екатерина Вашкевич, заведующая лаборатории иммунологических исследований научного отдела РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Исследования, которые проводим и мы, и проводят зарубежные коллеги, показали, что большее количество ЕК-клеток для введения пациенту нужно для лучшего клинического ответа. У нас были ошибки в получении, но, благодаря талантливым сотрудникам, мы эти ошибки анализировали и находили пути решения.