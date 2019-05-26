«Имидж организации – это конкретные дела». Дмитрий Воронюк о Европейских играх, молодёжной стройке и имидже БРСМ

Новости Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи – одна из самых активных общественных организаций. И активность эта очевидна даже тем, кто не имеет к БРСМ отношения – СМИ то и дело сообщают об очередной молодежной акции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но понятное дело, задачи этой общественной организации куда более глубокие, чем может показаться при первом приближении. Ведь расхожая фраза о том, что молодым везде дорога, у нас в стране далеко не пустой звук. Другой вопрос – оправдывает ли молодежь высокое доверие? Удалось ли определиться с направлениями, по которым молодые люди будут работать дальше? Претерпит ли изменения структура БРСМ? На эти и другие вопросы мы попросили ответить руководителя организации Дмитрия Воронюка.

О волонтерах на II Европейских играх: «Десант у нас очень большой – порядка 15 тысяч человек» Юлия Огнева, СТВ:

Совсем скоро Минск примет II Европейские игры. Как организуется работа с волонтерами? Приходится уговаривать или на энтузиазме держитесь?

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Волонтеры будут активно принимать участие. Также у нас ребята будут задействованы и в качестве стюардов на крупнейших событиях, и в качестве помощников ГУВД при охране общественного правопорядка. Также будут помогать транспортникам разруливать пассажиропоток именно в столице. Наши ребята сейчас активно участвуют в эстафете передачи «Пламени мира». Студенческие отряды также будут работать в пунктах питания для спортсменов. Наши сервисные отряды из Могилева и Минска тоже будут принимать участие. Поэтому десант у нас очень большой – порядка 15 тысяч человек, причем не только из города Минска, но и со всей Беларуси. Это как студенты, некоторые старшеклассники – их небольшой количество, есть и работающая молодежь. Юлия Огнева:

Так все-таки уговаривать приходилось? Дмитрий Воронюк:

На самом деле нет. Было очень много интересных моментов, когда самые активные ребята пытались записаться везде и успеть везде: я хочу быть и стюардом, и волонтером, и там-там быть. Но, конечно, это невозможно. Поэтому приходилось ребятам рассказывать, объяснять и так далее. О мероприятиях к 75-летию освобождения Беларуси: «Мы будем собирать полотнище Победы» Юлия Огнева:

Практически сразу за II Европейскими играми мы будем отмечать 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Что БРСМ готовит к этой дате?

Дмитрий Воронюк:

Стартовал ряд проектов под общим названием марафон «75», «Беларусь помнит». Активная его фаза будет как раз в июне. Это специализированная маршрутка из музея Великой Отечественной войны – передвижная выставка-экспозиция, которая проедется по всем областям, по разным городам Беларуси. Мы будем собирать полотнище Победы. Наноситься будут имена и годы жизни Героев Советского Союза, уроженцев Беларуси, и полных кавалеров ордена Отечества. Стартовал наш проект «Беларусь помнит. Родные лица Победы», где каждый желающий может разместить фотографию своего родственника, прадеда в специализированном альбоме. Мы также сканируем, оцифровываем фотографии, отдаем тем, у кого остались старые снимки, и пополняем большую коллекцию. Тоже передадим этот альбом в музей именно 3 июля. «Имидж организации – это конкретные дела» Юлия Огнева:

На следующей неделе уже будет год, как вы избраны руководителем самой крупной молодежной общественной организации. Год назад, когда мы с вами встречались, вы были полны планов и надежд. Что самое главное удалось сделать за истекший период? Дмитрий Воронюк:

Хорошо помню наше с вами интервью. В принципе, всё то, что мы говорили, так и получилось. Мы потихоньку стараемся меняться, но, как я и говорил ранее, и повторюсь, самое главное – меняться внутри, ментально и каждому человеку на месте. Что касается проектов, от некоторых проектов мы отказались, некоторые проекты (допустим, летние) мы совершенствовали. Какие-то родились новые проекты: инициатива «Парк семейных деревьев», общереспубликанский проект «#ЗаДело!» и несколько патриотических проектов, о которых мы с вами говорили.

Юлия Огнева:

Вы говорили, что самое главное – изменить имидж организации. В этом направлении вы чувствуете какие-то кардинальные изменения? Дмитрий Воронюк:

Я бы не сказал, что чувствую конкретные изменения. Имидж организации – это конкретные дела. Благодаря нашим проектам спасаются жизни людей. Благодаря нашим проектам инициативные ребята побеждают в самых разных международных конкурсах. Когда есть конкретный социальный лифт у молодежи, она это чувствует и видит. Это и есть наш прогресс, наша визитная карточка и, по сути, наш имидж. «Каждый пятый молодой человек – член организации, и эта тенденция сохраняется» Юлия Огнева:

По количеству новых членов прирастаете вы каждый год?

Дмитрий Воронюк:

Да, но это динамика. Это то же самое, что можно сказать и по демографии Республики Беларусь – прирастает ли население страны молодежное? Здесь то же самое у нас. У нас упор на то, что каждый пятый молодой человек – член организации, и эта тенденция сохраняется. Юлия Огнева:

А бывает, что выгоняете из организации? Дмитрий Воронюк:

И такое бывает. Есть ребята молодые, которые могут совершить поступок, который никак не соответствует этическим нормам. Безусловно, мы попросим человека выйти из организации. О молодежных стройках: «В каждом регионе, в Минске, в каждой области есть своя молодежная стройка»

Юлия Огнева:

На встрече с активом БРСМ и Президентом был озвучен молодыми людьми определенный ряд инициатив. Какие сейчас в активной стадии реализации? Дмитрий Воронюк:

Совсем недавно подписан указ о белорусской молодежной стройке. Здорово, потому что присвоен этот статус объектам социальной сферы в городе Островец. Наши ребята будут там трудиться. Лучшие студенты Беларуси, также и российские студенческие отряды – мы с ними активно взаимодействуем – будут трудиться именно там. Это здорово. Это было поддержано, и это исполнилось. Что касается молодежных строек, стоит отметить, что в каждом регионе, в городе Минске, в каждой области есть своя молодежная стройка. Принимается решение именно в области. И там ребята тоже найдут себе применение конкретно своим трудом. Трудом смогут помочь при создании каких-то объектов. О работе молодежи на объектах в Островце: «Большой конкурс туда, и ребята со всей страны хотят туда попасть» Юлия Огнева:

Уже понятно, сколько будут трудиться на объектах в Островце?