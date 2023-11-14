Реабилитационный центр для детей Донбасса откроют в Борисовском районе

Новости Беларуси. В Беларуси откроют реабилитационный центр для детей Донбасса. Он разместится в Борисовском районе. Об этом сообщил Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, провожая очередную группу ребят из пострадавших в результате конфликта районов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они две недели были на оздоровлении и реабилитации в Брестской области и сегодня отправились домой. В центре «Колос» ребята окунулись в настоящее беззаботное детство с развлечениями, спортивными играми и новыми знакомствами. Ребята посетили Беловежскую пущу, попробовали кобринское мороженное, побывали в цирке.

Елизавета Некрылова:

Было очень круто, ездили на разные экскурсии. Были в Брестской крепости, в аквапарке, музее Суворова. Было очень классно, много впечатлений ярких. Очень добрые люди в Бресте и вообще в Беларуси живут.

Надежда Логунова:

Мы отдыхали в «Колосе», там очень круто, там дружелюбные ребята. К нам приезжали разные артисты, мы ездили также в аквапарк, на фабрику игрушек «Полесье».

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Это вторая осенняя группа, и мы очень надеемся, что будет и третья. Как всегда, будем стараться организовать максимально быстро и качественно. И чтобы уже другой регион Беларуси принимал этих детишек. Возможно, это будет Могилевская область, возможно, Гродненщина. Там детей также ждут.