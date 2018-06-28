В Минске 28 июня генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Минск в ожидании генеральной репетиции парада ко Дню Независимости. У стелы «Минск – город-герой» она начнется в 22 часа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Увидеть мощь военной техники минчане смогли в финале вечернего «часа пик». В 19 часов колонна выдвинулась из микрорайона «Уручье» по проспекту Независимости. Уступить дорогу пришлось автомобилистам и общественному транспорту.

В центре города движение усложнилось, особенно на параллельных проспекту улицах. Впрочем, сейчас дорожная ситуация в городе обычная для вечера четверга. Между тем, в районе проведения репетиции парада маршруты общественного транспорта скорректированы.