Имение Еленских в Клецком районе продали за 29 рублей. Теперь там хотят сделать оздоровительный центр

Новости Беларуси. Усадьбу Еленских в Клецком районе продали за 29 рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Победителем аукциона стал единственный его участник – предприниматель из Молодечно. Он планирует отреставрировать уникальную достопримечательность и открыть на ее месте оздоровительный комплекс. Подробнее о судьбе усадьбы в материале Вероники Сайко. Когда-то это была роскошная усадьба, но сейчас некогда роскошный дворец навещают лишь редкие туристы. Находится усадьба Еленских в агрогородке Туча. Впервые она упоминается в XVI веке. Тогда это были владения матери одного из князей ВКЛ. В конце столетия земли перешли Радзивиллам, позже – представителям известного волынского рода Еленских.

Татьяна Майсак, научный сотрудник Музея истории Клетчины:

Первым владельцем усадьбы Еленских был Антоний Еленский. В то время он сдавал усадьбу шляхтичам Обуховичам. И уже в XVIII веке Еленские здесь обосновались всерьез и надолго. В то время была построена эта усадьба, и она дошла в таком виде до наших дней.

Имение разрасталось быстро: появились парк, бровар, водяная мельница, пруды, корчма, кузница и различные хозпостройки. В XIX веке владения перешли Казимиру Еленскому. Он стал самым известным представителем рода. Помогал нуждающимся. Забирал к себе осиротевших детей местной шляхты. Занимался внутренним убранством усадьбы. К XX веку в имении появилась внушительная коллекция антиквариата. Но богатства были вывезены, а после пропали во время Первой мировой. В советские годы имением владела Мария Еленская с дочерью Ядвигой.

Вероника Сайко, корреспондент:

Последняя представительница рода Еленских – та самая Ядвига – умерла 10 лет назад в Бразилии. В своих мемуарах она часто вспоминала отчий дом и аромат роз, за которыми так трепетно ухаживала мама.

Одно время в имении размещался госпиталь. В 1970-е годы – школа. Тогда появилась пристройка под спортзал. Но и школа вскоре закрылась. Здание по сей день не использовалось. Однако сейчас у него появился второй шанс на жизнь после продажи.

Наталья Шаблицкая, начальник отдела экономики Клецкого райисполкома:

Необходимо новому покупателю – собственнику – выполнить, естественно, условия. Это в течение двух месяцев оформить переход права на данный объект недвижимости и земельный участок в органах по государственной регистрации и земельному кадастру. После этого в течение месяца обязательно подписать охранные обязательства на материальную ценность в Министерстве культуры.