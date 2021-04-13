В Минске появится ещё один инклюзивный пляж – теперь на Цнянском водохранилище

Новости Беларуси. Дополнительный шаг к безбарьерной среде. Еще один минский пляж оборудуют для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2021 году на пляже № 2 Цнянского водохранилища планируют создать комфортные условия для отдыха маломобильных горожан. На пляже обустроят подъездные пути для инвалидных колясок, специальные кабинки для переодевания, а также установят комплекты лесной мебели с навесами и биотуалет.

Первый инклюзивный пляж в столице появился на Заславском водохранилище в 2020 году. В этом сезоне пляж № 9 обеспечат дополнительными комплектами лесной мебели.