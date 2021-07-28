Имеет ли право ремесленник проводить мастер-классы? Спросили в налоговой

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

За пять лет появилось столько талантливых мастеров, у которых хочется обучаться онлайн. Запрещено ли законодательно человеку, который занимается ремесленничеством, проводить и собирать деньги за платные мастер-классы онлайн?

Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по г. Минску:

Ремесленник, к сожалению, не может это делать, обучать, и получать за это деньги. Может только ИП либо организация, если это будет юридическое лицо. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я почему-то раньше считала, что ИП – это когда человек работает не один, а командой. А все остальное – это физлицо и ремесленник. Я не права? Елена Хадинская:

Нет, ИП в том числе может работать и один, сам на себя, без наемных лиц.