Имеет ли право ремесленник проводить мастер-классы? Спросили в налоговой
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
За пять лет появилось столько талантливых мастеров, у которых хочется обучаться онлайн. Запрещено ли законодательно человеку, который занимается ремесленничеством, проводить и собирать деньги за платные мастер-классы онлайн?
Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по г. Минску:
Ремесленник, к сожалению, не может это делать, обучать, и получать за это деньги. Может только ИП либо организация, если это будет юридическое лицо.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я почему-то раньше считала, что ИП – это когда человек работает не один, а командой. А все остальное – это физлицо и ремесленник. Я не права?
Елена Хадинская:
Нет, ИП в том числе может работать и один, сам на себя, без наемных лиц.
Алеся Лакина:
Там есть касса, когда фиксируется заработок ИП. Если ремесленник и физлицо – не фиксирует, не отчитывается перед налоговой, сколько он заработал.
Елена Хадинская:
По-разному фиксируют. Есть более легкий учет, единый налог предполагает, что ты собрал выручку за месяц, этим и зафиксировал свой доход. Физические лица – да, им не надо вести никакой учет. Немножко ИП более сложно, скажем так.
Алена Родовская:
А в какой момент человек, который активно продает свои услуги в интернете, становится интересен налоговой инспекции? О каких суммах идет речь?
Елена Хадинская:
Нет ограничения.