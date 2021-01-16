Илья Бегун: многие люди уже просто потеряли веру в эту всю революцию

Новости Беларуси. Фонды солидарности – кто за ними стоит? Всю эту неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чьих карманах оседают деньги белорусов и как оппозиционеры выкладывают компроматы на своих же? Накануне Игорь Тур поведал интересную историю о человеке, который в штабе Цепкало отвечал за инновационные платформы, потом работал на фонды солидарности, а сейчас выкладывает на них компромат.

Илья Бегун, экс-участник команды фондов солидарности в Вильнюсе:

На сегодняшний момент, если объективно смотреть, многие люди уже просто потеряли […] веру в эту всю революцию. Сами пытаются что-то сами по себе делать, кто-то вообще забил на это все болт. Я бы даже сказал, что, может быть, я отчасти уже хочу закрыть любые инициативы и сказать людям спасибо, распустить все группы.

Но… нужен кто-то медийный. Света как исполнитель – нет. Как медийное лицо она, конечно, нужна. Если уж мы ее воспринимаем с какой-то точки зрения, то не с юридической, как лидера республики – это нет, это сразу забыть и до свидания, и […] с пляжа.